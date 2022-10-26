CHP’li Polat: Tütün kartellerinin işini kolaylaştıracak bir yasa!

26 Ekim 2022 Çarşamba, 11:52

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, kabul edilen kanunun kaçakçıların işini kolaylaştıracağını savundu. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun varlık sebebinin gümrük kaçağını önlemek ve gümrük kaçakçılığıyla mücadele etmek olduğunu vurgulayan Polat, “Ülkede üretilen herhangi bir ürünü bu kapsama, bu yasa kapsamına sokmayı doğru bulmuyorum. Ayrıca kıyılmış tütün ticaretine karşı alınan hapis cezasının düşürülmesi ve cezaların hafifletilmesi, mevcut sorunları çözmeyecek” yorumunu yaptı.

“BAKANLIKLAR VERGİ KAYBINI ENGELLEMEK Mİ İSTEMİYOR?”

Vergi oranlarına dikkat çeken Polat, “Tütünün neden yasa dışı ticareti yapılır? Neden tütün üzerinden yasa dışı para kazanılır? Çünkü bir paket tütünün 4 dalı ticarete konu, 16 dalıysa vergiye tabi. Verginin bu kadar yüksek olduğu bir yerde yasa dışı yollara sapılması da gayet normal. Kıyılmış tütünlerde vergi kaybından bahsederken tütün kartelleri eliyle, marifetiyle kaçırılan verginin devede kulağı kadar bir kısmını konuşuyoruz. Tütün kartellerinin yapmış olduğu tütün ithalatlarında hesaplama yapılırken nem faktörünün, nem oranlarının bu hesaplamalara katılmadığı, yer yer yüzde 1’in üstüne çıktığını biliyoruz. Bu sebeple çok ciddi vergi kayıplarının olduğu defalarca şikâyet edilmesine rağmen Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı bunlarla ilgili hiçbir önlem almadı. Adıyaman’da, Diyarbakır’da, Malatya’daki köylülerimizin vergi kaçırdığını anlatarak bunların üzerine giden bir yasa yapmaya çalışıyoruz ve aslında burada tütün kartellerinin işini kolaylaştıracak bir yasa yapılıyor” diye eleştirdi.

“TÜCCARLARIMIZIN HAKKI GASPEDİLECEK”

Yasa teklifinde geçen tütün ticareti yapan bir işletmenin 50 milyon lira teminat vermesini de eleştiren Polat, “Bir vatandaşımızın 50 milyon lira teminat verebilmesi hayatın doğal akışına ters dolayısıyla burada tütün kartellerine avantaj sağlanmış oluyor. Tütün ticareti yetki belgesine sahip birçok tüccarımızın hakkının gasp edilmesi söz konusu” dedi.

“ANADOLU İNSANININ KIYILMIŞ TÜTÜNÜNDEN KAÇAKÇI ÇIKMAZ”

Tütünün Anadolu coğrafyasının önemli bir ticaret ürünü olduğunu vurgulayan Polat, “Tütün eksperi ve tütün mühendisleri yetiştiren tek ülkeyiz. 1997’den bugüne tütün eksperi hiçbir şekilde kamuda görevlendirilmemiş. Mesela gümrükte tütün eksperleri yok, özellikle kaçak kısmında tütün eksperi yok. Maliye Bakanlığı’nda Gelir İdaresi’nde de tütün eksperi yok. Gümrük ve Tekel Bakanlığı’mız varmış. Biz bugün bunu bir genel müdürlükten daire başkanlığına kadar indirmişiz ve buradan Türkiye'de tütünün sorunlarını konuşacağımızı söylüyoruz. Eğer bir kanun yapacaksak, tekrar Türkiye’de tütün çeşitliliğini nasıl artıracağız, Türkiye'nin tütün ticaretini ve dünya tütün ticaretini nasıl etkileyeceğiz, bunları konuşmamız gerekiyor. Gariban Anadolu insanının kıyılmış tütünlerinden kaçakçı çıkartmamız doğru bir mantık değildir” diye sözlerini tamamladı.