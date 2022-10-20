AKP, 'tütün' teklifini TBMM'ye sundu: ‘Yerli üreticiye yine hapis var’

20 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

AKP, tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin yasa değişikliği teklifini TBMM’ye sundu. Teklifte yetkisiz sarma tütün satanlara verilen hapis cezasının alt sınırının üç yıldan iki yıla, üst sınırının altı yıldan beş yıla düşürülmesi önerildi.

Ayrıca teklifte, yaprak sigara kâğıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için yıllık iki milyar adet üretim kapasitesine sahip tesis kurma zorunluluğu getirilmesi önerildi. Cumhuriyet’e konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Teklifte sadece sarma tütüne olan hapis cezasının sınırları değişmiş. Yine kendi üreticisine hapis getiren bir iktidarla karşı karşıyayız” yorumunu yaptı. Yerli üreticiye hapis cezası verilmemesi gerektiğini söyleyen Tutdere, “Bizim için önemli olan Anadolu’da, Adıyaman’da sarma tütüne getirilen hapis cezasının kaldırılması. Yoksa tütüncülüğü bitiririz” diye konuştu.