CHP'li Polat'tan, Bakan Karaismailoğlu'na 'Ödemiş - Bayındır Karayolu' soruları
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Ödemiş - Bayındır Karayolu'nda meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazayı Meclis gündemine taşıdı.
3 kişinin hayatını kaybettiği ve üç kişinin yaralandığı kazanın bölgedeki dar ve bozuk yollardan kaynaklandığı belirten CHP’li Polat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlanmak üzere soru önergesi verdi.
"YOLLAR DAR VE BOZUK"
Kazanın gerçekleştiği bölgenin yıllardır giderilmeyen yol sorunu olduğuna vurgu yapan CHP’li Polat, “31 Ekim 2021 tarihinde, İzmir’in Tire ilçesi Kahrat Mahallesi yakınlarında bulunan Ödemiş Bayındır Devlet Karayolu'nda meydana gelen kaza sonucunda üç yurttaşımız yaralanmış, üç yurttaşımız da hayatını kaybetmiştir. Ödemiş, Tire, Kiraz, Beydağ, Bayındır ilçeleri gerek İzmir gerekse Türkiye için tarım ve hayvansal ürün yetiştiriciliğinde merkez konumunda ilçelerdir. Bu öneme rağmen bölgenin ulaşım sorunu yıllardır çözülememiştir. Yolların dar ve bozuk olması, traktör ve ağır vasıta araçlar nedeniyle yapılan sollama gibi sebeplerle sürekli can ve mal kaybı yaşanmaktadır. Ulaştırma tedarik zincirinin en önemli parçasıdır. Ulaşım, tarım ve sanayi sektörleriyle yakın derecedeki bağlantısı nedeniyle bir bölgenin hatta bir ülkenin motoru konumundadır. Yolların bu derece kötü olması Küçük Menderes Bölgesi’nde yaşayan üreticilerimize hem maddi hem manevi zarar vermektedir” ifadelerini kullandı.
CHP'li Polat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na şu soruları yöneltti:
• Ödemiş Bayındır Devlet Karayolu gibi yollarda şerit artırma çalışmalarınız mıdır? Var ise bu çalışmalar hangi aşamadadır?
• Yeni can kayıplarının engellenmesi için, kamulaştırma işlemleri başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise çalışmalar hangi aşamadadır?
• Bakanlığınız tarafından bahsi geçen ilçe için son 5 yılda ulaşım sorunlarını ortadan kaldıracak ne gibi hizmetler yapılmıştır?
• Yol bakım çalışmalarınız hangi periyodikte yapılmaktadır? Eğer böyle bir çalışmanız var ise neden bozuk olan yollar onarılmamaktadır?
• Son 5 yılda Ödemiş Bayındır Devlet Karayolu’nda gerçekleşen kaza sayısı kaçtır?
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Binance, para çekim işlemlerini askıya aldı
- Dolar/TL için iki kritik tarih!
- Piyasalarda tüm gözler yarına çevrildi
- Eski genel başkanlar harekete geçti
- AKP ve MHP seçmeni isyan etti
- Kist ameliyatı için para topladı, göğüs ameliyatı oldu
- İzmir'deki cezaevi için çarpıcı iddia
- İkinci el araç almak isteyenler dikkat!
- Erdoğan’ın gitmediği Glasgow’a İmamoğlu gidecek
- İstanbul Valisi'nden İmamoğlu'na yanıt