CHP'li Polat'tan, Bakan Karaismailoğlu'na 'Ödemiş - Bayındır Karayolu' soruları

02 Kasım 2021 Salı, 11:47

3 kişinin hayatını kaybettiği ve üç kişinin yaralandığı kazanın bölgedeki dar ve bozuk yollardan kaynaklandığı belirten CHP’li Polat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlanmak üzere soru önergesi verdi.

"YOLLAR DAR VE BOZUK"

Kazanın gerçekleştiği bölgenin yıllardır giderilmeyen yol sorunu olduğuna vurgu yapan CHP’li Polat, “31 Ekim 2021 tarihinde, İzmir’in Tire ilçesi Kahrat Mahallesi yakınlarında bulunan Ödemiş Bayındır Devlet Karayolu'nda meydana gelen kaza sonucunda üç yurttaşımız yaralanmış, üç yurttaşımız da hayatını kaybetmiştir. Ödemiş, Tire, Kiraz, Beydağ, Bayındır ilçeleri gerek İzmir gerekse Türkiye için tarım ve hayvansal ürün yetiştiriciliğinde merkez konumunda ilçelerdir. Bu öneme rağmen bölgenin ulaşım sorunu yıllardır çözülememiştir. Yolların dar ve bozuk olması, traktör ve ağır vasıta araçlar nedeniyle yapılan sollama gibi sebeplerle sürekli can ve mal kaybı yaşanmaktadır. Ulaştırma tedarik zincirinin en önemli parçasıdır. Ulaşım, tarım ve sanayi sektörleriyle yakın derecedeki bağlantısı nedeniyle bir bölgenin hatta bir ülkenin motoru konumundadır. Yolların bu derece kötü olması Küçük Menderes Bölgesi’nde yaşayan üreticilerimize hem maddi hem manevi zarar vermektedir” ifadelerini kullandı.

CHP'li Polat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na şu soruları yöneltti:

• Ödemiş Bayındır Devlet Karayolu gibi yollarda şerit artırma çalışmalarınız mıdır? Var ise bu çalışmalar hangi aşamadadır?

• Yeni can kayıplarının engellenmesi için, kamulaştırma işlemleri başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise çalışmalar hangi aşamadadır?

• Bakanlığınız tarafından bahsi geçen ilçe için son 5 yılda ulaşım sorunlarını ortadan kaldıracak ne gibi hizmetler yapılmıştır?

• Yol bakım çalışmalarınız hangi periyodikte yapılmaktadır? Eğer böyle bir çalışmanız var ise neden bozuk olan yollar onarılmamaktadır?

• Son 5 yılda Ödemiş Bayındır Devlet Karayolu’nda gerçekleşen kaza sayısı kaçtır?