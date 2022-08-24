CHP'li Polat’tan tayin çağrısı: Memurlarımız mağdur edilmemeli

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:12

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, “Geçen sene aile mazereti sebebiyle tayin edilmemesine karar verilen memurlara, ‘bu sene mazeretinizi kabul etmiyoruz ilişiğinizi kesin’ dediler. Gümrük memurlarını, ailelerini sıkıntıya soktular, mağduriyet yarattılar. Gümrük memurlarını belirsizliğe terk ettiler” diye konuştu.

"BAKANLIK HUKUKU TANIMADI"

Polat, “Cumhurbaşkanı, kabine toplantısından sonra yaptığı basın açıklamasında, ‘eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum’ dedi. Ne güzel bir haber. Gümrük memurlarının, muayene memurlarının da aile birliği mazereti kapsamında tayin talepleri oldu ancak Bakanlıkça talepler hukuksuz bir şekilde reddedildi. Geçen sene aile mazereti sebebiyle tayin edilmemesine karar verilen memurlara, bu sene mazeretinizi kabul etmiyoruz ilişiğinizi kesin dediler. Danıştay’ın konuya ilişkin olarak verdiği yürütmenin durdurulması kararını görmezden gelerek gümrük memurlarını, ailelerini sıkıntıya soktular, mağduriyet yarattılar. Bakanlık hukuku tanımadı” ifadelerini kullandı.

"GÜMRÜK MEMURLARI BU MEMLEKETİN ÜVEY EVLATLARI MI?"

Gümrük memurlarının belirsizliğe terk edildiğini vurgulayan Polat, “Mağdur olan memurların verdiği hukuk mücadelesi neticesinde, Bakanlık nihayet Danıştay’ın Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı maddelerinin Yürütmesinin Durdurulması Kararını göz önünde bulundurmaya karar verdi. 2022 yer değiştirme işlemleri için toplanan Yer Değiştirme Kurulu II. Toplantısında, ‘2022 yer değiştirme işlemleri ile zorunlu hizmet bölgesine atanan personelden; aile birliği mazereti kapsamında atamasının iptal edilmesi maksadıyla dava açan personelin ilişiklerinin yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde kamu zararına yol açmamak amacıyla mahkemelerce yürütmenin durdurulması talepleri hakkında karar verilene kadar kesilmemesi’ kararı alındı. Bakanlık gümrük memurlarını belirsizliğe terk etti. Danıştay’ın kararı ortadaydı neden en baştan uygulamadınız? Dava açmayanların durumu ne olacak? Gümrük memurları bu memleketin üvey evlatları mıdır? Gümrük memurlarının aile bütünlüğü önemsiz midir Bakanlık için?” diye konuştu.

"ANLAŞILAN, AKP GENEL BAŞKANI ÖĞRETMENLERİMİZİN OYUNA TALİP"

Polat ayrıca, “Bir memur grubunun eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayini başvuruları istisnasız kabul edilirken, diğer memurlara bu hakkın reva görülmemesi anlaşılır, kabul edilebilir bir şey değil. Anlaşılan AKP Genel Başkanı seçimlerde öğretmenlerimizin oyuna talip. Aile bütünlüğü seçim malzemesi yapılamayacak kadar önemli bir konu. Devletin sağlıklı işleyişi açısından memurlarımızın mağdur edilmemesi gerekiyor. Öğretmenlerimizin özür tayini başvuruları hakkında doğru bir karar alınmıştır, aynı hassasiyetin gümrük memurlarımıza, sıkıntı yaşayan tüm memurlarımıza da gösterilmesi gerekiyor.” diye sözlerini tamamladı.