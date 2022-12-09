CHP’li Purçu: Cemaat ve tarikatlar hükümet tarafından besleniyor

09 Aralık 2022 Cuma, 09:29

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu; TBMM Genel Kurul ‘unda Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde yaptığı konuşmada İsmailağa bağlantılı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G’yi 6 yaşında evlendirdiği ve cinsel istismara uğramasına isyan etti.

“KARANLIĞIN VE KÖTÜLÜKLERİN KAYNAĞI”

Cemaatlerin, tarikatların iktidar eliyle beslendiğini iddia eden CHP’li Purçu; “6 yaşındaki bir kız çocuğu bir cemaatin müritlerinden biri ile "imam nikahıyla evlendirilip" yıllarca çocuğun istismara uğradı ve defalarca soruşturma kapatılarak istismarcılar ceza almadı. Buna göz yuman, yumduranlara yazıklar olsun! Bu tarikat ve cemaatler hükümet tarafından beslenirken, oy devşirmek için ihaleler adrese teslim giderken, verdiğimiz vergiler tarikat ve cemaatlere aktarılırken; gariban ve yoksul açlıktan kırılıyor. Cemaatlerin, tarikatların söylemleri esas alınıyor. İlişkilerini büyüten tarikatlar, medyadan sanayiye kadar pek çok işletmenin sahibi oluyor” diye konuştu

“TARİKAT VE CEMAAT MAĞDURLARI HER GÜN ÇOĞALIYOR”

“Türkiye’nin cemaatlere ve tarikatların eline teslim dildiğini” söyleyen CHP’li Purçu; geçmişten günümüze unutulmayan cemaat ve tarikat mağdurlarını Meclis kürsüsünden dile getirdi.

Purçu konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Tarikat ve Cemaatlere ilişkin hafızamızı tazeleyelim:

Aladağ yurt yangınında 12 kız çocuğunun ölümünü;

Ensar Vakfındaki çocuk tecavüzlerini,

Aile zoruyla tarikat yurdunda kaldığı için intihar eden tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara’yı ;

Zamanında iktidar tarafından beslenen şimdi tü kaka ilan edilen; bir tarikatın holdingleşen 3 harflisini;

2011 yılında Bursa’da kadın erkek demeden yüzlerce müridi ile ilişkiye giren şeyhini;

Sakarya’da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan tarikat liderini;

Tarikatın hedef göstermesi ile yasaklanan festivalleri;

Depremi bile kürtaja ve kadınların giydiği kıyafetlere bağlayan İsmailağa Cemaati hocalarını gördü bu ülke. Bunlar sadece birkaçı. AKP hükümeti iktidarlığı bırakmamak için ; onlardan oy devşirebilmek için tarikatlara cemaatlere teslim oluyor ve ne yazık ki bunların mağduru, kadınlar, çocuklar, gençler oluyor..

Sapkın düşüncelerle Türkiye orta çağa döndürülmek isteniyor; çocuklarımız karanlığa mahkûm ediliyor. İşte Türkiye Gerçeği: 6 yaşında evlenilebilir diyene bir şey olmadı; eleştiren ceza aldı.”

"GAZETECİ CEZA ALDI"

Fetvacı Nurettin Yıldız’ın ‘6 yaşındaki çocukla evlenilebilir’ söyleminin ‘dini düşünceleri açıklama yayma kapsamında’ sayıldığını hatırlatan Purçu; bu fetvacıyı eleştiren 25 kişinin yargılandığını; bir gazeteye ise ceza verildiğini söyledi.

CHP’li Purçu; 2018 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun attığı tweete atıfta bulunarak; 2022 Türkiye’sinde yaşanan sapkınlığın; geçmişteki söylemlere soruşturma dahi açılmamasından, bilakis bu sapkınlara lütuf gibi davranılmasından kaynaklandığını ifade etti. Özcan Purçu; çocukların bedenlerinin cemaat ve tarikat kıskacında olmasının kabul edilemeyeceğini belirtirken; tarikat ve cemaatlerin derhal kapatılması gerektiğine dikka çekti.