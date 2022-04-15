CHP’li Salıcı, bölge masalarının partiye ilişkin algıyı değiştirdiğini söyledi

15 Nisan 2022 Cuma, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin sayısını üçe yükselttiği masa çalışmalarını değerlendirdi. Doğu ve Karadeniz masalarının ardından İç Anadolu masası kurduklarını anımsatan Salıcı, 2018’de doğudaki 24 ilin 8’inde vekil çıkardıklarına işaret etti.

Salıcı, “Doğu masası ile üyemiz olmayan köylerde üye kazandık. Bu şu anlama geliyor: O köyde sandığın başına o arkadaşımız gelebilecek. Ayrıca ilk seçimde Van ve Diyarbakır’dan milletvekili çıkaracağız” dedi.

Salıcı, şunları söyledi: “Eskiden ‘Seçmen AKP’den kopar ama CHP’ye gelmez’ deniliyordu. Şimdi sahada bunun tam tersini görüyoruz. Partimize üye olanların neredeyse yüzde 99’u ya eskiden AKP’ye oy vermiş ya da eski AKP üyesi. İki masa da olgunluğa ulaştıktan sonra İç Anadolu masasını kurduk. 12 il üzerinden çalışma yapıyoruz. Partimizin güçlenmesi gereken yerlere odaklanıyoruz.”

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin tartışmaları Salıcı şu sözlerle değerlendirdi: “Vatandaş kendi sorunlarıyla, elektrik faturasıyla, fiyat artışlarıyla meşgul. ‘Şu kişi olsun oy veririm’ diye bir telaş yok. Biz de zaten isim tartışmasına girmiyoruz. Nasıl bir Türkiye hedefliyoruz, bunu anlatıyoruz. ‘Masaya zarar verir miyiz?’ beklentisindeler ama çok beklerler.”

"BİR OYUMUZU BİLE YEDİRMEYİZ"

CHP örgütünün sandık güvenliği açısından seçim gününe hazırlandığını vurgulayan CHP’li Salıcı, “2018 seçimlerindeki sandık sayısına göre, asil sandık sorumlularının yüzde 98.5’ini tamamladık. Yedek üyelerin de yüzde 50’si tamamlandı. Eğitimler verilecek ve konuya hâkim kişiler sandık başında olacak. Vatandaşımızın attığı oy neyse onun çıkmasını sağlayacak bir duruma geleceğiz. Kimsenin oyunda gözümüz yok ama bir tane oyumuzu da yedirmeyiz” diye konuştu.



