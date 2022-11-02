CHP'li Sevda Erdan Kılıç belgeleriyle paylaştı: Öğrenciler 'teknoloji etkinliği' denilerek Erdoğan'ın programına götürüldü

02 Kasım 2022 Çarşamba, 09:58

AKP Gençlik Kolları'nın 1 Kasım 2022 günü İzmir'in Bornova ilçesinde Bornova Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinliğe Menderes Şehit Mehmet Kıvık Anadolu Lisesi öğrencileri götürüldüğü ortaya çıktı.

Velilere 'teknoloji' etkinliği için izin kağıdı gönderidi. Ancak öğrencilerin 'İlk oyum Erdoğan' etkinliğine zorla götürüldü ve Erdoğan sloganları, AKP bayraklarıyla karşılaştılar.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, sosyal medya hesabından skandal olaya ilişkin belgeleri paylaştı.

CHP'li Kılıç "İzmir Menderes Şehit Mehmet Kıvık Anadolu Lisesi öğrencilerini bugün teknoloji etkinliğine gidiyoruz diye götürüyorlar ancak öğrencilerimiz karşısında ‘İlk Oyum Erdoğan’a’ Recep Tayyip Erdoğan sloganları ve AKP bayraklarıyla karşılaşıyorlar" dedi.

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İzmir Menderes Şehit Mehmet Kıvık Anadolu Lisesi öğrencilerini bugün teknoloji etkinliğine gidiyoruz diye götürüyorlar ancak öğrencilerimiz karşısında ‘İlk Oyum Erdoğan’a’ Recep Tayyip Erdoğan sloganları ve AKP bayraklarıyla karşılaşıyorlar.#İzmir pic.twitter.com/GqwFDZ1nVp — Av. Sevda Erdan Kılıç (@SEVDAERDAN) November 1, 2022

OLAY MECLİS'E TAŞINDI

Öte yandan AKP’nin son dönemde giderek artan “halkı kandırma skandallarına” bir yenisinin daha eklendiğini ifade eden CHP'li Kılıç, olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için soru önergesi verdi.

TBMM'ye sunulan soru önergesi şöyle:

"İzmir Menderes Şehit Mehmet Kıvık Anadolu Lisesi öğrencileri, velilerine izin kağıdı imzalatılıp,, “teknoloji etkinliğine gidiyoruz” denilerek, Bornova Kültür Merkezinde “Teknoloji Fuarı” görünümlü AKP toplantısına götürülmüşlerdir. Öğrenciler salona girdiklerinde sahnede ‘İlk Oyum Erdoğan’a’ yazısı, Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük boy fotoğrafları, AKP bayrakları ve amblemleri ile karşılaşmışlar, salonda “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atılmıştır. Daha önce de memurlar ve işçilerin yönetici baskısı ile AKP toplantılarına katılımlarının sağlandığına ilişkin basında haberler yer almıştır.

Bu bağlamda;

1- İzmir Menderes Şehit Mehmet Kıvık Anadolu Lisesi öğrencileri, “teknoloji etkinliğine gidiyoruz” denilerek, Bornova Kültür Merkezindeki AKP toplantısına götürülmüşler midir?

2- Bu toplantıya katılım kararı kim tarafından, neden verilmiştir?

3- Lise öğrencilerinin ders saatinde bir siyasi partinin toplantısına katılması hakkında sorumlular ile ilgili idari soruşturma açılmış mıdır?

4- Açıldı ise sonucu ne olmuştur? Açılmadı ise açılması düşünülmekte midir?

5- Buna benzer şekilde, bir siyasi parti toplantısına öğrenci katılımı sağlanmış mıdır? Sağlandı ise sorumlular hakkında idari soruşturma açılmış mıdır? Açıldı ise nasıl sonuçlanmıştır?"