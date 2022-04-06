CHP'li Sevda Erdan Kılıç: Tarikatlar, milli güvenlik sorunu
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın, Enes Kara’nın intiharına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na bir dizi soru yöneltti. Bakan Kasapoğlu’ndan yanıt gelmedi.
20 yaşındaki üniversite öğrencisi Enes Kara, 11 Ocak’ta, Elazığ’da kalmaya zorlandığı bir cemaat evinde yaşamına son verdi. Öncesinde video yayımladığı ortaya çıkan Kara, gelecek ve ekonomik kaygılara işaret ederken “Beni burada kalmaya zorladılar” dedi. Meclis’e de taşınan konu hakkında yargıya başvuran Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) yetkililer hakkındaki suç duyurusu ise Yargıtay tarafından “üst düzey memurlar hakkındaki iddiaların soyut ve genel nitelikte olduğu” gerekçesiyle işleme konmadı.
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın, Enes Kara’nın intiharına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na bir dizi soru yöneltti. Kılıç, başta Elazığ olmak üzere faaliyette bulunan cemaat, vakıf ve derneklerin kaç yurt ya da evinin bulunduğunu, bu yurt ya da evlerde kaç öğrencinin kaldığını ve bunların denetimlerinin nasıl gerçekleştirildiğini sordu. Ancak Bakan Kasapoğlu’ndan yanıt gelmedi. Bunun üzerine bir açıklama yapan Kılıç, “AKP’nin ülkeyi tarikat ve cemaatlere teslim etmesi artık milli güvenlik sorunu halini aldı. Başka Enes’lerin bu yurtlarda ölmemesi için tek hedefimiz çağdaş ve laik eğitim olmalı” dedi.
YASADIŞI YURTLAR
Kara’nın intiharına yönelik suç duyurusunun işleme konulmamasına “Bu karar tamamen olayı devlet eliyle kapatmaktır” tepkisini gösteren Kılıç, Kara’nın kalmaya zorlandığı evin, “yasadışı bir tarikat yurdu” olduğuna işaret etti.
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