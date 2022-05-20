Maltepe Belediyesi'ne operasyon!

20 Mayıs 2022 Cuma, 10:01

İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 kişiye 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamalarıyla operasyon düzenlendi.



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