Maltepe Belediyesi'ne operasyon!
Maltepe Belediyesi'nde görevli 10'u kamu çalışanı toplam 18 kişiye yönelik operasyon düzenlendiği duyuruldu.
İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 kişiye 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamalarıyla operasyon düzenlendi.
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