CHP’li Suiçmez: 'AYM'nin ihlal kararını çok büyük bir gururla okudum'

Yayınlanma: 18.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.04.2025 - 04:00

Meclis’te AYM’nin Can Atalay kararı okunmasının ardından, Atalay’ın meslektaşları ve CHP’li Suiçmez Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı. Suiçmez, “Hukuk devletinin ne olduğunu bir gün elbet herkese öğreteceğiz. AYM’nin ihlal kararını çok büyük bir gururla okudum” dedi. İktidar hakkında “Zordan başka, kaba şiddetten başka, gözaltında tacizden başka, işkenceden başka elinde kalan herhangi bir argüman yok” ifadelerini kullanan Atalay’ın avukatı Akçay Taşçı, “Direnmediğimiz her gün; tırnağımız çekilir gibi haklarımızdan mahrum kalacağımız gerçeğini unutmamalıyız” dedi.

AYM kararının okunmasıyla TBMM onurunun bir nebze olsun kurtarıldığını ifade eden Taşcı şunları söyledi: “Atalay’ın milletvekilliğinin düşürüldüğüne dair karar okunduğunda, AYM kararı ulaşıp da Meclis başkanı herhangi bir işlem yapmadığında yüz yıllık Meclis’in itibarı yerle bir edilmişti. İsterseniz seçildiği sandık tutanaklarını yakın, isterseniz Meclis’i kapatın hiçbir zaman değişmeyecek bir gerçek var, Can Atalay, Hatay’ın seçilmiş milletvekili.”