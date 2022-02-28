CHP'li Sümer akaryakıt zamlarını Meclis gündemine taşıdı

CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer sürekli zamlanan akaryakıt fiyatların ve benzin istasyonlarının önünde uzayan kuyrukları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Orhan Sümer, “Savaştaki ülkede akaryakıt fiyatları daha ucuz” dedi.

CHP'li Sümer açıklamasının devamında, “1 Ukrayna Grivnası 0,46 Lira. Ukrayna’da benzin fiyatının litresi 32,79 Grivna. Yani Litresi 15.08 Lira. Mazot ise 32,39 Grivna yani 14,89 Lira. Bugün İstanbul’da benzinin litresi 16.77, motorin ise 17.01 Lira. Savaştaki ülkeden bile daha pahalı bir şekilde vatandaşa akaryakıt kullandırmaya çalışan bir iktidar ile karşı karşıyayız. Saray iktidarının dışa bağlı yanlış ve kırılgan ekonomi anlayışının faturasını 84 Milyon ödüyor” diye konuştu.

Orhan Sümer şunları söyledi:

“Dünya’da dengeler değişiyor. Pandeminin getirdiği buhran tüm dünyada hisediliyor. Ancak Saray İktidarının politikalarına akıl sır ermiyor. İnsanlar cephede savaşıyor bizim vatandaşlarımız da benzin ve mazot kuyruklarında yaşam mücadelesi veriyor.

Çiftçi gübre bulamıyor, Akaryakıt İstasyonlarında kilometrelerce kuyruk oluşuyor. Neresinden bakarsanız inanılmaz bir mücadele söz konusu. Yapılan zamlar vatandaşın belini bükmüş durumda. AKP İktidarı tarihe Cumhuriyet dönemi boyunca en çok zam yapan iktidar olarak geçecektir.

'AKP OLDUĞU SÜRECE ZAM YAĞMURU DEVAM EDECEK'

Artık daha fazla zam gelmez dediğimiz hangi ürün varsa hepsinin üzerine en az iki defa daha zam geldi. Saray iktidarı uyarılara kulak asmayan bir şekilde iktisat biliminde asla görülmeyen ekonomi politikaları uygulamaya çalışıyor. Yanlışların sonucunu 84 Milyon öderken saray ve şürekasına hiçbir şey olmuyor. Olmadığı gibi zenginliklerine zenginlik katıyorlar. Kur korumalı mevduat sistemi diye yıllar önce denemiş bir sistemi ortaya çıkardılar. Dünya genelindeki en ufak bir kırılganlıkta bile zarar gören bizim ekonomimiz oluyor. Paramız tüm dünya paralarından daha fazla değer kaybediyor ve sürekli olarak zam geliyor. Ne yazık ki saray iktidarı sandığı vatandaşın önüne koymadıkça bu zamlar devam edecek."