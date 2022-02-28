İktidara yakın gazete duyurdu: Akaryakıt fiyatlarına büyük değişim geliyor
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberinde, gece yarısından (Salı günü) geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim geleceği iddia edildi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından petrol fiyatlarının yükselişi akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi de beraberinde getirdi. Bu durumun güncel benzin fiyatları üzerinde etkisi 1,5 liranın üzerinde zam olurken; Sabah gazetesinin enerji piyasalarından edindiği bilgiye göre akaryakıtta indirimi haberi geldi.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ta yer alan habere göre; sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından (Salı günü) geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim gelecek.
Motorindeki indirimin tamamı pompaya yansıyacak olup, benzinde devletin ÖTV alacağı bulunduğundan bir kısmı da ÖTV'ye gidecek.
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