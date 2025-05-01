CHP'li Tanal görüntüledi: Bekçiler polis barikatında!
CHP'li Mahmut Tanal, Taksim çevresindeki polis barikatına bekçilerin de alındığını görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nünde Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi sürüyor.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Taksim çevresindeki polis barikatına bekçilerin de alındığını görüntüledi.
Sosyal medya hesabından bekçilerin görüntüsünü paylaşan Tanal, bunun yasalara aykırı olduğunu dile getirerek tepki gösterdi.
Diğer yandan görüntülere giren bekçilerin olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
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