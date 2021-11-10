CHP'li Tanal, 'son dakika' notuyla paylaştı: Saray’ın 2022 bütçesinde erken seçim detayı!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe teklifinde Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin 2022 yılı ödeneğinin yaklaşık 2 buçuk kat arttırılması hedeflendiğine dikkat çekti.

Twitter hesabı üzerinden, "son dakika" notuyla yaptığı paylaşımda Tanal; "Saray’ın 2022 bütçesinde erken seçim detayı! " diyerek Bakanlık için bu yıl belirlenen ve gelecek yıl için belirlenmesi teklif eden ödeneklerin kalem kalem yer aldığı görseli paylaştı.

"Yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşeceğimiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe teklifinde, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin 2022 yılı ödeneğinin yaklaşık 2 buçuk kat arttırılması hedefleniyor" diyen Tanal, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Aile ve Çalışma olarak iki bakanlık bir aradayken, 2021 yılında söz konusu birime ayrılan ödenek 21 milyon TL’ydi. Şimdi sadece aileye hizmet eden Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne 2022 için 59.4 milyon lira ayrılıyor. Tek bakanlık olarak 10 milyon TL’den hesapladığımızda 6 katlık bir oran artışı gözüküyor.

Ödeneği dikkat çekici şekilde yükseltilen Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın merkez teşkilatında bir ana hizmet birimi değil.

Müstakil bir başkanlık değil. Bakan, bakanlıkla ilgili çıkan haberleri takip eden, sosyal medya çalışmalarını yürüten, röportaj, haber taleplerini değerlendiren, basın bülteni hazırlayan, kısacası bakanın özel işleriyle ilgilenen bir birim.

Bu kadar yüksek ödenek ayrıldığına göre erken seçim sürecinde Basın Müşavirliği, propaganda, seçim kampanyası ve reklam işleri için kullanılacak. Teklifin diğer detayları da vicdanları yaralıyor.

Örneğin şehit yakınları ve gazilere 2022 yılı için ayrılması düşünülen ödenek miktarı sadece 13.4 milyon lira. Özel Kalem Müdürlüğü’ne bile bütçeden 24 milyon lira ayrılması öngörülüyor.

İktidarın şehit yakınlarına ve gazilere verdiği değere bakın! Bakan’ın özel işlerine bakan birimler olarak bilinen Basın Müşavirliği’ne yaklaşık 60 milyon TL, Özel Kalem’e 24 milyon TL, vatan için can veren şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize sadece 13 milyon 454 bin TL.

Yarın 2022 bütçesini masaya yatıracağımız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne ayrılacak para, oranlamada çocuklara, kadınlara, engelli ve yaşlılara, şehit yakınları ve gazilere, yoksul ailelere ayrılacak parayı geride bırakıyor.

Tekrarladığımız gibi bu bütçe halkın bütçesi değil, Saray’ın bütçesidir. Propagandaya, seçim kampanyasına ne kadar para ayırırlarsa ayırsınlar, sandıkta yenilgiye uğrayacaklar!"