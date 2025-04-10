CHP’li Tanal, tahliye edilen gençleri karşılamaya Silivri’ye gidiyor

Yayınlanma: 10.04.2025 - 16:45

Güncelleme: 10.04.2025 - 16:45

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, haklarında tahliye kararı verilen 102 genci karşılamak üzere Silivri Cezaevi'ne gideceğini açıkladı.

Aralarında “Her şey çok güzel olacak” sloganının mimarı ve CHP PM Üyesi Berkay Gezgin'in de bulunduğu gençlerin tahliyesi üzerine açıklama yapan Tanal, davanın çöküşünü vurguladı.

Tanal, yaptığı açıklamada, "Bu dava değil, açık bir hukuk katliamıdır! İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dosyada delil yok, suç yok, hukuk yok! Gençler, öğrenciler, gazeteciler hiçbir somut gerekçe olmadan tutuklandı. Suçsuz insanlar aylarca değil, bir gün bile haksız yere tutuklu kalamaz!" ifadelerini kullandı.

Tahliye edilen gençlerin özgürlüğünü kutlamak için Silivri Cezaevi’ne gideceğini belirten Tanal, "Bugün 102 kişi tahliye edildi. Bu karar, bu davanın çöktüğünün resmidir! Ama bu yetmez! Bu kumpası kuranlar, buna göz yumanlar hesap vermeli!" dedi.

Tanal, "Bu hukuksuzluğu unutmayacağız, unutturmayacağız! Herkes için adalet, hep birlikte özgürlük! Bir gün değil, her gün hukuk!" şeklinde konuştu.

Mahmut Tanal'ın bir diğer açıklaması şu şekilde: