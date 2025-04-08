Mahmut Tanal, tutuklu öğrenciler için Bakanlık önünde nöbete başladı! Polisten yıldırım hızıyla müdahale geldi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Adalet Bakanlığı önünde tutuklanan öğrenciler için çadır kurup nöbet tutmaya başladı. Tanal'ın çadırlı eylemine polis müdahalesi yıldırım hızıyla oldu. Bakanlığın önündeki kaldırım ablukaya alındı.

Mahmut Tanal, tutuklu öğrenciler için Bakanlık önünde nöbete başladı! Polisten yıldırım hızıyla müdahale geldi
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ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 08.04.2025 - 19:09

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla şiddetlenen eylemlerde gözaltına alınan ve tutuklanan gençlere desteğiyle gündem olan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal bu sefer de Adalet Bakanlığı önünde nöbete başladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu akşamdan yarın sabaha kadar Atatürk Bulvarı’ndaki Bakanlık önünde çadır kurup nöbete başladığını açıklayan Tanal, “Haksız yere tutuklanan gençler ve öğrenciler için özgürlük ve adalet nöbetindeyim” ifadelerini kullandı.

ÇADIRA POLİS MÜDAHALESİ!

Tanal'ın çadırlı eylemine polis müdahalesi yıldırım hızıyla oldu.

Polisler Tanal'ın kurduğu çadırı kaldırırken, bakanlığın önündeki kaldırım da ablukaya alındı.

Polisler, gazetecilerin Tanal'a yaklaşmasına izin vermedi. Söz konusu müdahalenin görüntüleri de ortaya çıktı.

Mahmut Tanal yaptığı açıklamada "Burada çadırımı çekip kırdılar. Bana kamp mı kuruyorsunuz diyorlar. Ülkedeki bu hukuksuzluk diz boyu. Ben acıkmayacağım, üşümeyeceğim, yorulmayacağım. Sabaha kadar burada duracağım" dedi. 

Polisler Tanal'ın çadırını kırdı.

Tanal'ın yanında getirdiği Türk Ceza Kanunu, Anayasa kitaplarını da elinden alındı.


Etiketler: #Mahmut Tanal #Nöbet #öğrenci

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