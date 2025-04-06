CHP'li Mahmut Tanal: 'AKP'nin kurduğu kumpasları bozmanın kurultayıdır'

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, partisinin 21’inci Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulundu. Tanal, "Artık bizim görevimiz, bu güçlü iradeyi halkın iktidarına taşımaktır ve bu salondan çıkan sonuç ise yarının Türkiye’sine, eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir geleceğe atılan büyük bir adımdır" ifadelerini kullandı.

CHP'li Mahmut Tanal: 'AKP'nin kurduğu kumpasları bozmanın kurultayıdır'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.04.2025 - 15:28

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, ''İrade Milletindir'' temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanan CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulundu.

Tanal, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü kurultayımız, AKP’nin kurmuş olduğu kumpaslar nedeniyle zorunlu olarak yapıldı. Biz, bu kumpasları, barikatları aşa aşa iktidara geliyoruz ve bugünkü seçimin sonucu, birlik ve değişim iradesinin toplumun vicdanıyla oluşan bir siyasi hattın kararlı yükseldiğinin göstergesidir.

Anayasamızın 68. maddesi uyarınca, siyasi partiler demokratik ve siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi ise bu hükmün yalnızca bir ifadesi değil, doğrudan doğruya ta kendisidir.

1950’den beri çok partili hayata geçildiğinden beri, Cumhuriyet Halk Partisi kurucu iradenin ta kendisidir. Laikliği, sosyal devletin, hukukun üstünlüğünün de savunucusu ve kamu kalkınmanın taşıyıcısıdır. Yeni Genel Başkanımız Özgür Özel’in aldığı yüzde 100’lük destek, sadece delegelerin değil, tüm Türkiye’nin değişim, yenilenme, halkçı siyasetin duyduğu ihtiyacın güçlü bir yansımasıdır.

Artık bizim görevimiz, bu güçlü iradeyi halkın iktidarına taşımaktır ve bu salondan çıkan sonuç ise yarının Türkiye’sine, eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir geleceğe atılan büyük bir adımdır. Cumhuriyet Halk Partisi işçinin, çiftçinin, gencin, emeklinin, kadının ve yurttaşın partisidir.


Etiketler: #Mahmut Tanal

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