CHP’li Tanal TMO Başmüdürü’nün kuruma akrabalarını işe aldığı öne sürülen isimleri açıkladı

Yayınlanma: 14.06.2023 - 15:24

Güncelleme: 14.06.2023 - 15:26

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal’a çağrıda bulunarak çiftçiler için randevu sisteminin açılmasını talep etti. Tanal, Cumhuriyet TV’ye yatığı açıklamada ‘Randevu sistemini açarken belirli kişilere önceden açılacağı saatlerin bilgisi sızdırılıp ancak o kişilerin girdiği söyleniyor’ dedi. Öte yandan TMO Başmüdürü Ramazan Yavaş’ın kuruma akrabalarını işe aldığı öne sürerek isimleri sıraladı.

"RANDEVU SİSTEMİNİ AÇARKEN BELİRLİ KİŞİLERE SIZDIRILIYOR"

Çiftçiyi borç batağından kurtarmak gerektiğinin altını çizen Tanal, “Randevu sistemini açarken belirli kişilere önceden açılacağı saatlerin bilgisi sızdırılıp ancak o kişilerin girdiği söyleniyor. 17 Haziran 2023 ile 22 Haziran 2023 tarihleri içinde sadece 3 kişi randuvu almış. Sistem randevusunu kapattıkları gibi, ancak 2-3 ay sonraya randuvu veriliyor. TMO şimdi vatandaşın ürününü almayacaksa ne zaman alacak? Vatandaş borcunu ödemek istiyor. Borçları nedeniyle tarlaları, evleri, motorları hacizli” ifadelerini kullandı.

"RANDEVULARIN ZAMANINDA VERİLMEMESİNEN TEFECİ YARARLANIYOR"

Randevu sisteminin geç açılmasından kaynaklanan sorunları dile getiren Tanal, “Buradaki randuvu sisteminin ileri verilmesi, paranın peşin verilmemesinden aradaki tefeciler, tüccar yararlanıyor, bundan üretici zarar ediyor. Bu şekilde vatandaş ürününü zamanında almazsa, Cumhurbaşkanı’nın açıklamış olduğu taban fiyatta almazsa ve vatandaşa ödemelerini geç olarak yaparlarsa ‘fırsatçılara ve tefecilere kıyak yapıyor’ diyeceğiz. TMO tefecilere kıyak verme uygulamasına derhal son versin” çağrısında bulundu.

"ÖZCAN AVCI, NURULLAH YAVAŞ, MELEK YAVAŞ ZENGİN İSİMLERİNE AÇIKLIK GETİRSİNLER"

Kayırmacılığın yoksulluk ve sefalet olduğunu söyleyen Tanal, TMO Başmüdürü Yavaş’ın kuruma akrabalarını işe aldığı iddia edilen isimleri tek tek sıralayarak, “Bu kişilerin işe gelmeden ve bankamatik kartlı olduğu söyleniyor. Örneğin, Özcan Avcı, Nurullah Yavaş, Melek Yavaş Zengin isimlerine TMO Başmüdürü ile olan yakınlıklarına ilişkin açıklık getirililmeli.Şanlıurfa’yı, Türkiye’yi bitiren kayırmacılıktır” dedi.