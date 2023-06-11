Mahmut Tanal duyurdu: Harran’daki mezrada bir aydır su, elektrik yok!

Yayınlanma: 11.06.2023 - 17:57

Güncelleme: 11.06.2023 - 17:57

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şanlıurfa’nın Harran ilçesinin Doğu Konacık mezrasında bir aydır elektriksiz ve susuz yaşayan köylülerin durumunu gündeme getirdi.

Paylaşımına mezrada yaşayan çocukların yaşadıkları sıkıntıları içeren bir video da ekleyen Tanal yetkililere sorunun bir an önce çözülmesi çağrısı yaptı. Tanal şunları dile getirdi:

“‘BİR AYDIR ELEKTRİKSİZ VE SUSUZUZ’ DİYORLAR”

Şanlıurfa, Harran Doğu Konacık Mezrası’nda yaşayan çocuklarımız da vatandaşlarımız da isyan ediyor. 1 aydır elektriksiz ve susuzuz diyorlar. Bölge halkı, her yere şikayet ettik, Belediyesi’nden, Kaymakam’a, Vali’ye kadar ama hiçbir yetkili bu işe el atmadı diyor.

“COĞRAFYA KADER OLMAMALI”

Çocuklarımız ‘elektriksiziz, ders çalışamıyoruz, okula gidemiyoruz, şişelerle su taşımak zorunda kalıyoruz’ diye feryat ediyor. Coğrafya kader olmamalı. Sosyal devlet anlayışı gereği, eşit koşullarda eğitim tüm çocuklarımızın hakkı. Su demek yaşam demektir. Su bir insan hakkıdır, insan hakları ihlali tavan yapmış. Su ve elektrik medeniyet demektir. 2023 yılının Türkiye’sinde halen elektrik ve suyu olmayan mahalleler var. Şanlıurfa Belediyesi bölgeye acilen su götürmelidir.

“İNSANCA YAŞAMA HAKKI İHLAL EDİLİYOR”

Harran sahipsiz değildir. Harran’a üvey evlat muamelesi yapamazsınız. Derhal bölgenin su ve elektrik ihtiyaçları karşılanmalı, mağduriyetleri giderilmelidir. Bu uygulama eşitsizlik sonucu yoksulluk yaratıyor. Bu yoksulluk nedeniyle insanlık onuru zedeleniyor. İnsanca yaşama hakkı ihlal ediliyor. Böyle bir mağduriyet ancak Afrika’da yaşanır. Derhal bu eşitsizlik giderilmeli, bunun hiçbir mazereti olamaz. Konunun takipçisi olacağım.”