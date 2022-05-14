CHP’li Tanal’dan ‘altılı masaya’ hakaret eden muhtara tepki

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 18:08

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Harmanalan Mahallesi Muhtarı Suphi Üstündağ, sosyal medya hesabından altılı masa fotoğrafı paylaştı.

Meral Akşener'in fotoğrafının üstüne ‘uşak’, Ahmet Davutoğlu'nun fotoğrafın üstüne ‘bahçıvan’, Temel Karamollaoğlu’nun fotoğrafının üstüne ‘ahçı’, Ali Babacan'ın fotoğrafının üzerine ise, ‘Şöfer’ yazdı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının üstüne ise, sapkın ve hakaret içeren ifadeler yazdı. Muhtar Üstündağ bir süre sonra söz konusu paylaşımını sildi.

CHP'Lİ TANAL'DAN TEPKİ

Şanlıurfalı olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal söz konusu paylaşımı alıntılayarak, “Bu işin şakası, telafisi yok. Saray yönetiminin gitmesini istiyorsak seçim güvenliğini mutlaka korumalıyız. Özellikle Şanlıurfa'da ve Doğu'da ve Doğu'nun diğer illerinde SADAT'vari yapılanmalara, seçim hilelerine engel olmalıyız” ifadelerini kullandı. Seçim günü Şanlıurfa'da ilçe merkezi ve köylerinde saat 15.00’ten sonra oy kullanmaya gelmeyenler adına AKP lehine pusulaya mühür vurulduğunu ileri süren Tanal, güvenlik güçlerinin de buna seyirci kaldığını iddia etti.

O MUHTARI İŞARET ETTİ

Tanal, muhtarlardan yanlışa ortak olmamalarını isterken, altılı masa paylaşımı yapan ve sosyal medya hesabında AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile çekildiği fotoğrafını profil fotoğrafı yapan Suruç Harmanalan Mahallesi Muhtarı Suphi Orhan'a ait paylaşımları da etiketleyerek şunları belirtti: “AKP milletvekilleriyle, teşkilatlarıyla hareket eden, muhalefet partisi liderlerini aşağılık ifadelerle hedef alan ‘Kamu Görevlisi' sıfatına gölge düşüren muhtarların olduğu köylerde ise seçim güvenliği ayrı bir önem kazanıyor.”

Tanal'ın bu paylaşımına AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'dan yine sosyal medya yoluyla yanıt geldi. Yıldız paylaşımında, “Baskı ve tehditle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da siz, HDP ve PKK'dan başka oy çalan yok. Seçim haftası gece yarıları köyleri ve aileleri nasıl tehdit ettiğinizi çok iyi biliyoruz” iddiasında bulundu.

AKP Milletvekili Yıldız'ın paylaşımına “Urfa'da seçim güvenliğinin olmadığı, SADAT'vari yapılanma vurgusundan neden alındın?” sorusuyla cevap veren CHP’li Tanal, “Sen önce 2018 seçiminde Suruç'ta bir oy uğruna nasıl kavga çıkarıldığını, PKK'lı diye yaftalanan Şenyaşar Ailesi fertlerinin hastanede nasıl öldürüldüğünü anlat” dedi. Şanlıurfa'da secim güvenliği olmadığı iddiasına bir kez daha tekrarlayan Tanal, “AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ‘Yanında' duran, AKP'li gibi davranan, 6'lı Masa'daki muhalefet liderlerine ağır hakaret eden muhtar örneğini de bu çerçevede verdik. Kamu görevlisi sıfatını taşıyan ilgili muhtar, bizim paylaşımımızın ardından söz konusu hakaret mesajını silmiş. Öyle mesaj silmekle kendisini temize çıkaramaz” ifadelerini kullandı.