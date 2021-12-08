CHP'li Tanrıkulu hatırlattı: Bir GAP projesi vardı ne oldu ona?

08 Aralık 2021 Çarşamba, 14:19

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bütçe konuşmasında yıllardır bitirilemeyen GAP Projesi'ne dikkat çekti.

Konuşmasında, dünya Eşitsizlik Raporu’nu hatırlatan Tanrıkulu, “Türkiye bu rapora göre de en diplerinde. Son 15 yılda eşitsizlik giderek artmış, son üç yılda da ekonomik daralma bu eşitsizlik rakamlarını daha da büyütmüş” dedi.

Devamında GAP Projesine dikkat çeken Tanrıkulu, “Hırsız evin içindeyse, kilit işe yaramaz” dedi ve şunları söyledi:

"2008 yılında Sayın Erdoğan Diyarbakır’da Ziya Gökalp Spor Salonu’nda GAP Eylem Planını açıklarken, 2008 yılında, 5 yıllık vade ortaya koydu. ‘5 yılda GAP tamamen bitecek’ dedi. Bitmedi. 2015 yılında dönemin Başbakanı Mardin’de ‘GAP 5 yılda bitecek’ dedi. Yine bitmedi. 2017 yılında ise Erdoğan, bu kez Urfa’da 2. Planı açıklarken ‘GAP 3 yılda bitecek’ dedi. Yine bitmedi. Sene 2021. Neden bitmedi değerli dostlar? Çünkü ekseninizi değiştirdiniz. Yatırımdan ve üretimden uzaklaştınız. Çılgın projelere ve ranta dönüştünüz. İstanbul’da bir çılgın proje planlıyorsunuz. O proje, İstanbul’u felakete sürükleyecek ve rant sağlayacak ama GAP bölgeyi felaketten kurtaracaktı, istihdam sağlayacaktı. Bunlardan vazgeçtiniz nedeni şu. Çünkü GAP Projesi size bir rant sağlamıyor, bir rant sağlamıyor. Eğer biterse 4 milyon kişiye iş sağlanacak, 2 milyon 100 bin hektar da sulamaya açılacak. Büyük bir proje ama yeni ihale yapamıyorsunuz, yeni ihale yapma şansınız yok. O nedenle de ödenek aktarmıyorsunuz, projelerinizi ranta aktarıyorsunuz. Bakın Silvan Barajı bitmedi, eğer biterse Silvan Ovası filan hepsi sulanacak.

Sizin siyasi ayağınız güvenlik bürokrasisi oldu, ekonomik ayağınız ve sosyal ayağınız da Kayyumlar oldu ve diğer çıkar çevreleri oldu. O nedenle bu şekilde bağırıyorsunuz. Yoksa bu dediklerimde ortaklaşmamamız mümkün mü? Bakın kendi Bakanlarınız 2008 yılında, 2015 yılında, 2017 yılında ‘bitecek’ demiş. Neden bitmedi? Neden bitmedi? Niye kaynak aktarmıyorsunuz? Şunu söyleyeceğim değerli arkadaşlar bakın: Hırsız evin içindeyse, kilit işe yaramaz. Hırsızları evden çıkaracağız, bağımsız yargı önünde adil biçimde hesap soracağız, helalleşmeyeceğiz."