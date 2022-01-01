CHP'li Tanrıkulu yılın ilk gününde Demirtaş, Kavala ve Kozağaçlı’yı cezaevinde ziyaret etti
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2022 yılının ilk gününde; eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevi’nde, iş insanı Osman Kavala ile Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’yı ise Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Edirne Cezaevi’nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ve Silivri Cezaevi’nde iş insanı Osman Kavala ile Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’yı ziyaret etti.
"DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİM, MORALİ GAYET YERİNDEYDİ"
Tanrıkulu, Demirtaş’ı ziyaretinin ardından şunları söyledi:
- Edirne'deyim. Edirne Cezaevi’nde biraz önce sevgili dostum, arkadaşım Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettim. Morali gayet yerindeydi. Koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan artık yanında değil, duruşması için Elazığ'a gönderilmiş o yüzden tek kalıyor kendi koğuşunda, kendi odasında. Morali gayet iyiydi, eskilerden sohbet ettik ve şu mesajı paylaştı. Herkese özgür, huzurlu, barış dolu bir yıl diliyor Selahattin Demirtaş. Mutlaka adaletin, özgürlüğün ve demokrasinin gerçekleşeceği bir yıl olacak. Bu umutla hepinizi selamladığını iletmemi istedi. Ben de bu borcumu yerine getiriyorum.
"HUKUK DIŞI CEZAEVİNDE TUTULMAYA DEVAM EDİLİYOR"
Tanrıkulu, Kavala ve Kozağaçlı ziyaretinden sonra ise şu açıklamayı yaptı:
- Yılın ilk gününde ikinci ziyaretimi Silivri Cezaevi’ne yaptım. Biraz önce Selçuk Kozağaçlı ve Osman Kavala ile görüştüm. Her ikisinin de soran bütün dostlarına, arkadaşlarına, yurttaşlarımıza selam ve sevgilerini iletiyorum. Selçuk 5 yıldan fazladır cezaevinde. Dosyası Yargıtay’da bozulmuştu ve ayın 5'de Silivri'deki kampüste başlayacak duruşmaları var; 5, 6 ve 7'de. Bütün dostlarını da avukat arkadaşlarını da duruşmaya çağırıyor ve yeni yılda herkese sevgilerini iletti. Adaletli bir yıl gerçekleşme dileklerini iletti.
- Osman da yaklaşık 4 yıldan fazla bir süredir cezaevinde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kesinleşmiş kararı olmasına rağmen maalesef tahliye edilmedi. Her seferinde başka nedenlerle, hukuk dışı cezaevinde tutulmaya devam ediliyor. Morali gayet yerinde.
- 2022 yılının bütün yurttaşlarımıza adalet getirmesini özgürlük, barış getirmesini diliyor ve hepinize tekrar selam ve sevgilerini iletmemi istedi. Onun da duruşması ayın 17'sinde. Ayın 19'unda da Bakanlar Komitesinin Osman Kavala ile ilgili toplantısı var.
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