CHP'li Tanrıkulu yılın ilk gününde Demirtaş, Kavala ve Kozağaçlı’yı cezaevinde ziyaret etti

01 Ocak 2022 Cumartesi, 20:20

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Edirne Cezaevi’nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ve Silivri Cezaevi’nde iş insanı Osman Kavala ile Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’yı ziyaret etti.

"DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİM, MORALİ GAYET YERİNDEYDİ"



Tanrıkulu, Demirtaş’ı ziyaretinin ardından şunları söyledi:

Edirne'deyim. Edirne Cezaevi’nde biraz önce sevgili dostum, arkadaşım Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettim. Morali gayet yerindeydi. Koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan artık yanında değil, duruşması için Elazığ'a gönderilmiş o yüzden tek kalıyor kendi koğuşunda, kendi odasında. Morali gayet iyiydi, eskilerden sohbet ettik ve şu mesajı paylaştı. Herkese özgür, huzurlu, barış dolu bir yıl diliyor Selahattin Demirtaş. Mutlaka adaletin, özgürlüğün ve demokrasinin gerçekleşeceği bir yıl olacak. Bu umutla hepinizi selamladığını iletmemi istedi. Ben de bu borcumu yerine getiriyorum.

"HUKUK DIŞI CEZAEVİNDE TUTULMAYA DEVAM EDİLİYOR"



Tanrıkulu, Kavala ve Kozağaçlı ziyaretinden sonra ise şu açıklamayı yaptı: