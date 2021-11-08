CHP'li Tanrıkulu'ndan Alevi yurttaşları hedef alan Hayrettin Karaman'a tepki

08 Kasım 2021 Pazartesi, 17:11

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MST TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tanrıkulu, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı ve İslam Hukuku Profesörü Hayrettin Karaman'ın Alevi yurttaşları hedef almasına tepki gösterdi.

Kraman'ın, "Alevi genç ile sünni bir kız evlenemez” sözlerine yanıt veren Tanrıkulu, "Herhangi bir işte açıklamada, eleştiride harekete geçen savcılarınız, savcılar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, basın savcısı açıkça bakın yurttaşlarımızın, toplumumuzun bir parçası olan Alevi yurttaşlarımız ile ilgili olarak, bu nefret söylemi ile ilgili olarak neden bir adım atmazlar, neden?" diye sordu.

Tanrıkulu sözlerinin devamında "Çünkü Sayın Cumhurbaşkanının Danışmanı aynı zamanda. Yani resmi danışmanı olmasa bile, sözlü olarak danıştığı birisi kendisi. Bu nefret söyleminin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu şunları söyledi:

"Size danışmanlık yapan, birçok uygulama konusunda fetva veren danışmanınız var. Mesela bu danışmanınızla ilgili olarak bir şey söyleyebilecek misiniz? Şimdi Alevi Yurttaşlarımızla ilgili olarak Alevilerin kurumlarına yapılan ziyaretleriniz var. İşte yok şu parayı ödeyeceğiz, kurumsal değil; sağdan soldan işte fonlardan filan Cemevlerine yardım etmeye çalışıyorsunuz. Başka bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Gelin, bunu kurumsal yapalım. Bakın bizim milletvekili arkadaşlarımızla, Şafak Pavey ve Gürsel Tekin ile beraber yıllar önce verdiğimiz yasa teklifi Meclis'te duruyor. Alevi Yurttaşlarımızın taleplerinin Meclis'te yasallaşması noktasında, Cemevleri konusunda ve diğer alanlarda uğradıkları ayrımcılık konusunda, kamuda işe almada, kamuda hizmete girmede, yükselmede uğradıkları ayrımcılık konusunda birçok çalışma yaptık ve Parlamentoya sunduk, orada duruyor. Bu konuda bir adım attınız mı? Hayır, atmadınız. Ama ne oldu? Size danışmanlık yapan Hayrettin Karaman isimli, işte bir İlahiyatçı ne söyledi biliyor musunuz? Bundan haberiniz yok mu? Dedi ki, 'Alevi gençle evlenilmez' dedi ve kendi sayfasında bu duruyor, bakın bu şahıs size danışmanlık yapıyor. Peki, Alevi yurttaşlarımız ile ilgili olarak bu nefret söylemine sizin söyleyeceğiniz bir cümle var mı, bir cümle? Bakın bu çok açıkça halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçudur! Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçudur, çok açık, aleni yapılmış. Basında her tarafta yer aldı, kendi sayfasında duruyor aynı zamanda"

'NEFRET SÖYLEMİ'

Peki siz bir şey söylemezsiniz buna ilişkin olarak, söyleyemezsiniz, bu konuda adım da atmazsınız. Hükümet programınızda, yani, Alevi kurumlarına yönelik adımların nasıl bir sonraki hükümet programında çıkarıldığını Parlamentoda izah etmiştim. 'Cemevlerine statü tanınacak' beyanı vardı Sayın Davutoğlu'nun hükümet programını açıklarken. Daha sonraki, Davutoğlu değiştikten sonraki, hükümet programında ise bu cümle düşmüştü. Bunu da Parlamentoda ifşa etmiştik. Kurumsal bir adım atmayacağınızı biliyoruz. Bu nefret söylemine karşı da bir adım atmayacağınızı biliyoruz.

Peki buradan ben savcılara sesleniyorum: Herhangi bir işte açıklamada, eleştiride harekete geçen savcılarınız, savcılar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, basın savcısı açıkça bakın yurttaşlarımızın, toplumumuzun bir parçası olan Alevi yurttaşlarımız ile ilgili olarak, bu nefret söylemi ile ilgili olarak neden bir adım atmazlar, neden? İlla biri gidip şikâyet dilekçesi mi verecek? O şikâyet dilekçesi de verilse, sümenaltı yapılacak, işlem yapılmayacak! Niye? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanının Danışmanı aynı zamanda. Yani resmi danışmanı olmasa bile, sözlü olarak danıştığı birisi kendisi. Bu nefret söyleminin takipçisi olacağız. Bunu da buradan belirtelim."