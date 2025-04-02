CHP’li Taşçıer, öğrencilerin ‘ekonomik boykot’ çağrısını gazetemize değerlendirdi: ‘Demokratik bir direniş’

Yayınlanma: 02.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.04.2025 - 04:00

Ana muhalefet lideri Özgür Özel’in belli firmalar için yaptığı ‘boykot’ çağrısının ardından; Boğaziçi Üniversitesi’nden ODTÜ’ye, Galatasaray Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne kadar birçok öğrenci derneği bugün ‘hiçbir alım satım’ yapmayarak ‘ekonomik boykot’ yapacağını duyurdu.

Öğrencilerin çağrısına ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, “Yaşanan demokrasi krizinin kökünde, siyasi iktidarın ekonomi üzerindeki tahakkümü ve sermayeyi kendi çıkarları doğrultusunda yeniden dizayn etmesi yatmaktadır. İktidar, sermayeyi dönüştürürken bağımsız iş insanlarını, medya kuruluşlarını ve demokratik direnç gösterebilecek her türlü ekonomik aktörü sistematik olarak etkisizleştirdi veya kendine bağımlı hale getirdi. Kamusal kaynaklar ve kamu bankaları üzerinden dağıtılan imtiyazlı kredilerle, ihale sistemindeki ayrıcalıklarla yeni bir sermaye sınıfı yarattı. Medya kuruluşlarının büyük sermaye grupları eliyle susturulması, sendikal örgütlenmelerin baskı altına alınması ve sivil toplumun ekonomik araçlarla zayıflatılması, demokrasinin içini boşaltarak otoriterleşmenin zeminini hazırladı” dedi.

‘TÜKETİCİ DAVRANIŞINI DEĞİŞTİRECEK’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının toplumsal vicdanı ağır bir şekilde yaraladığına işaret eden Taşçıer, “Toplumun farklı kesimleri artık demokratik yollarla seslerinin duyulmadığını, yargının da siyasetin bir sopası hâline dönüştürüldüğünü görüyor ve haklı bir tepkiyle ekonomik gücünü kullanarak demokratik tepkisini ortaya koyuyor. İktidar otoriter rejimini inşa ederken sermayeyi dönüştürdü. Bu boykotlar kısa vadede tüketici davranışlarını değiştirecek, siyasal iktidara yakın sermaye gruplarına karşı ekonomik baskı oluşturacaktır. Orta ve uzun vadede ise boykotun sürdürülebilirliği, demokratik taleplerin karşılanıp karşılanmamasına bağlıdır. Hükümet demokrasiden ve hukuktan uzaklaştıkça, yurttaş da bu tür eylemleri sürdürecektir” diye konuştu.

‘DENGELEYİCİ İŞLEV’

Öğrencilerin ‘geleceği çalınmış bir kuşak’ olarak seslerini duyurmak isteğini vurgulayan Taşçıer, gençlerin temel talebinin adalet, özgürlük ve demokrasi olduğunu belirtti. Üniversitelilerin ‘ekonomik boykot’ çağrısına yönelik asıl etkinin ‘iktidara yakın sermaye gruplarına verilen mesaj’ olduğunu söyleyen Taşçıer, “Bu süreç ekonomik olduğu kadar politik bir uyarıdır. Vatandaşın satın alma tercihleri üzerinden yaptığı bu güçlü uyarı, iktidarın keyfi uygulamalarına karşı demokratik bir dengeleyici işlev görecektir. Toplumun farklı kesimlerinin, özellikle gençlerin demokratik haklarına sahip çıkmak için ekonomik boykot yolunu seçmesi demokratik bir direniş olarak değerlendirilmelidir. CHP olarak, gençlerin, öğrencilerin, emekçilerin bu demokratik mücadelesinin yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.