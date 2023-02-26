CHP'li Torun'dan Kızılay'a sert çıkış: İstifa edin!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Twitter'dan paylaştığı mesajında AHBAP'a çadır satan Kızılay'a tepki göstererek, "Artık sadece aklımızla değil, vicdanımızla da alay eder oldunuz! İstifa edin" dedi.
Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkardı. Söz konusu bilgi AHBAP ve Kızılay tarafından doğrulandı. Kızılay'ın para karşılığında çadır satmasına tepkiler büyüyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada istifa açıklamasında bulundu. Torun, "İnsanımız canıyla, milletimiz ise seferber olup yardım ulaştırmakla uğraşırken; Kızılay elindeki hizmeti en hızlı şekilde ulaştırmak yerine AHBAP'a çadır satmış. Artık sadece aklımızla değil, vicdanımızla da alay eder oldunuz! İstifa edin" dedi.
İnsanımız canıyla, milletimiz ise seferber olup yardım ulaştırmakla uğraşırken; Kızılay elindeki hizmeti en hızlı şekilde ulaştırmak yerine AHBAP'a çadır satmış.— Seyit Torun (@Seyit_TORUN) February 26, 2023
Artık sadece aklımızla değil, vicdanımızla da alay eder oldunuz!
İstifa edin! pic.twitter.com/y03pPRU31s
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