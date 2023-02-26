Cumhuriyet'in haberine Kızılay'dan akılalmaz açıklama! Eldeki çadırları satmak yerine siz neden göndermediniz?

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 14:12

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 14:24

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki ‘yetersizliğiyle’ eleştirilerin hedefinde olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde Ahbap Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkardı.

Açıklama yapan Ahbap ve Kızılay'dan da habere ilişkin doğrulama geldi.

Depremin üçüncü gününde çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay tepkilerin odağındayken, başkanı Kerem Kınık da bir açıklama yaptı.

Kınık, Ahbap Derneği'nin Kızılay’ın yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2050 çadırı maliyetine tedarik ettiklerini ve diğer yardımlar için kullandıklarını iddia etti.

Peki, Kızılay, 44 bin canımızın yaşamını yitirdiği yüz bini aşkın yurttaşımızın yaralandığı deprem felaketinde ihtiyaç olan çadırları dernekler satın alana kadar neden depolarında bekletti?

Twitter'dan yaptığı açıklamayı da yorumlara da kapatan Kınık, şu ifadeleri kullandı:

*Kızılay Çadır, Türkiye Kızılay Cemiyeti’nin bir iştirakidir ve 12 ay kesintisiz üretim yapan dünyanın sayılı afet çadırı üreticilerinden biridir.

*Öncelikle Kızılayın TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) çerçevesinde belirlenen asgari çadır stok seviyesini garanti eder.

Ayrıca, barınma hizmet kümesi sorumlusu olan AFAD’ın kendisinden tedarik etmek için sipariş verdiği sayıda çadırı istenilen zamanda imal eder.

*Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların taleplerini üretir.

*Satışlardan elde ettiği gelirleri Kızılay’a aktarır, Kızılay da afetler için gerekli olan çadır ve sair insani yardım malzemelerini ürettirerek depolar ve ihtiyaç anında vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtır.

*Ahbap Derneği de Kızılay’ın yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2050 çadırı afetin ilk günlerinde Kızılay Çadır’dan maliyetine tedarik ederek AFAD’ın gösterdiği yere sevkedip depremzedelerin hizmetine sunmuştur.

*Kızılay Çadır&Tekstil AŞ’de Ahbap derneğinden aldığı kaynağı çadır hammadde tedariği için ayırmış ve üretilecek çadırları da Kızılay aracılığı ile ücretsiz olarak depremzedelerin istifadesi için planlamıştır.

*Kızılay Çadır&Tekstil AŞ gerek günlük 1000 çadır imali gerekse ithalat ve yurt içi fason imalat ile AFAD’a barınma desteği vermeye devam etmektedir.

*Ahbap ve Kızılay’ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir.