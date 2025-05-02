CHP'li Utku Çakırözer, Basın Özgürlüğü Raporu’nu Açıkladı: 4 Ayda 257 Dava, 61 Gözaltı, 25 Tutuklama

Yayınlanma: 02.05.2025 - 14:06

Güncelleme: 02.05.2025 - 14:06

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla nisan ayı verilerini içeren Basın Özgürlüğü Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Raporda yer alan veriler Türkiye’de basın özgürlüğünün geldiği vahim tabloyu gözler önüne serdi.

Rapora göre, 2024’ün ilk dört ayında gazeteciler haberleri nedeniyle toplam 257 kez hakim karşısına çıkarıldı. Aynı dönemde 61 gazeteci gözaltına alınırken, 25’i tutuklandı. Gazetecilerin haber takibi yapmalarının engellendiğini vurgulayan Çakırözer, RTÜK’ün de televizyonlara yönelik sansür uygulamalarını artırdığını söyledi.

“RTÜK’ÜN GÖREVİ SANSÜR DEĞİL”

RTÜK’ün Nisan ayında birçok televizyon kanalına yönelik ceza ve yaptırım uyguladığını belirten Çakırözer, “Yeni bir yöntem bulmuşlar, art arda tehditler savuruyorlar. Oysa RTÜK’ün Anayasa’da yazan görevi bu değil” dedi.

SOSYAL MEDYA DA HEDEFTE

Basına yönelik baskıların yalnızca geleneksel medyayla sınırlı kalmadığını belirten Çakırözer, sosyal medya platformlarında da sansürün arttığına dikkat çekti. Çakırözer, X platformunda yüzlerce hesabın erişime engellendiğini, BlueSky’da ise Nisan ayında AKP’nin talebiyle onlarca hesaba erişim engeli getirildiğini ifade etti.

GAZETECİLERE TEHDİT VE HAPİS CEZALARI

Çakırözer, gazetecilerin yalnızca yargı baskısıyla değil, tehdit ve saldırılarla da karşı karşıya kaldığını vurguladı. Nisan ayında Özlem Gürses, Furkan Karabay ve Hayri Demir’in de aralarında bulunduğu birçok gazeteciye hapis cezaları verildiğini hatırlattı.

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ OLMADAN DEMOKRASİ OLMAZ”

Çakırözer, “Türkiye’de basın özgürlüğü, 3 Mayıs’ta kutlanacak bir durumda değil. Ancak biz, her türlü yasağa ve baskıya rağmen halkın haber alma hakkı için mücadele eden gazeteci meslektaşlarımızın yanındayız. Basın özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz” ifadelerini kullandı.