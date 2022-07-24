Yavaş ve Akşener ANKAPARK'ı gezdi: Burası israfın somut hali

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ANKAPARK'ı gezerek incelemelerde bulundu. Gezi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, Melih Gökçek'in ANKAPARK ile ilgili açıklamaları hakkında, "Tedavi olursa ancak o zaman muhatap olurum. Ruh sağlığı iyi değil" dedi.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 14:52

2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğiyle görevinden istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek zamanında 801 milyon dolara mal olan ANKAPARK, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. 3 yıl aranın ardından ANKAPARK, kapılarını ziyaretçilere açtı.

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