Yavaş ve Akşener ANKAPARK'ı gezdi: Burası israfın somut hali

24 Temmuz 2022 Pazar, 14:52

2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğiyle görevinden istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek zamanında 801 milyon dolara mal olan ANKAPARK, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. 3 yıl aranın ardından ANKAPARK, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Haberin devamı

