CHP'li vekillerden ortak açıklama: 'Şağlıkta şiddetin karşısında durmaya devam edeceğiz'
CHP TBMM Sağlık Grubu'ndan 19 milletvekili 'sağlıkta şiddet' ile ilgili ortak bir açıklama yaptı. Gaziantep'te bugün yaşanan bıçaklı saldırıya dikkat çekilen açıklamada, "Yasal ve siyasi adımlar ivedilikle hayata geçirilmelidir" çağrısında bulunuldu.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan bir sağlık çalışanının bıçaklı saldırıya uğraması 'sağlıkta şiddet' konusu yeniden gündeme taşıdı.
"SESLERİNİ İKTİDARA DUYURAMADILAR"
CHP'li 19 milletvekili "Sağlıkta Şiddet Son Bulsun" başlıklı ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, iktidarın politikalarının şiddeti önlemedeki yetersizliğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidarı ile birlikte adım adım çöken sağlık sisteminin en önemli sorunlarının başında gelen 'sağlıkta şiddet', ağırlaşarak devam etmektedir. Bugün Gaziantep’te bir sağlık çalışanımız bıçaklı saldırıya maruz kalmış; öncesinde Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Avni Çelik bir hasta yakının saldırısına uğramış ve ölüm ile tehdit edilmiştir. Sadece son birkaç ayda; Şanlıurfa’da, Nevşehir’de, Samsun’da, Ankara’da hekimlerimiz, diş hekimlerimiz, hemşirelerimiz, veteriner hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız hasta yakınları tarafından şiddete uğramış, tüm çabalarına rağmen seslerini iktidara duyuramamışlardır.
"YASAL VE SİYASİ ADIMLAR İVEDİLİKLE ATILMALI"
Sağlıkta Dönüşüm Programı'yla bozulan ve adım adım çöküşe götürülen sağlık sistemi nedeniyle bugün artık hekimlerimiz ve tüm sağlık emekçilerimiz sistematik bir biçimde şiddete maruz kalmaktadırlar. Her geçen gün emeği değersizleştirilen, ekonomik, sosyal ve özlük hakları yok edilen ve mesleği itibarsızlaştırılan hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarına yönelik bu şiddet, ne yazık ki yaygınlaşmıştır.
Tıkanan sistem, sağlık çalışanlarını ve hastaları karşı karşıya getirmiş, vatandaşları hekimlere ve sağlık çalışanlarına karşı düşmanlaştırmış, üstelik şiddet cezasız bırakılmıştır. Uygulanan yanlış sağlık politikaları ve çözümü sadece tesis güvenliğinde arayan zihniyet, şiddet vakalarının tırmanmasına ve ortamın çalışılamaz hale gelmesine zemin hazırlamıştır.
Türk Tabipleri Birliği’nin verilerine göre; hekimlerin %84’ü meslek hayatlarında en az bir defa fiziksel veya sözel şiddete uğradıklarını bildirmişler ve bunların sadece yarısının, yetkili mercilere bildirimle sonuçlandığını vurgulamışlardır. Sadece, sağlıkta şiddetin göstergelerinden Beyaz Kod verilerine bakıldığında bile, Türkiye’de günde ortalama 80’den fazla sağlıkta şiddet vakasının yaşandığı görülmektedir.
Unutulmamalıdır ki, şiddet öngörülebilir ve önlenebilir bir sorundur. Bu konuda hekimlerin ve sağlık çalışanlarının talebi açıktır. Derhal ve amasız, 'sağlıkta şiddet' sona erdirilmeli, bu konuda atılması gereken yasal ve siyasi adımlar ivedilikle hayata geçirilmelidir.
"HEKİM VE HASTAYI KARŞI KARŞIYA GETİREN SÖYLEMLER..."
Eş zamanlı olarak, sağlık çalışanlarına yönelik aşağılayıcı, itibarsızlaştırıcı, hekim ve hastayı karşı karşıya getiren söylemler son bulmalıdır.
Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Sağlık Grubu olarak geçmişte olduğu gibi bugün de sağlık çalışanlarının yanında, şiddetin karşısında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyuruyor, yetkilileri derhal yasal ve sistemsel çözümler üretmeye çağırıyor ve bu sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz."
Açıklamada imzası bulunan milletvekiller şöyle:
Mustafa Adıgüzel Ordu Milletvekili
Gamze Akkuş İlgezdi İstanbul Milletvekili
Tekin Bingöl Ankara Milletvekili
Burhanettin Bulut Adana Milletvekili
Murat Çan Samsun Milletvekili
Murat Emir Ankara Milletvekili
Eylem Ertuğ Ertuğrul Zonguldak Milletvekili
Elvan Işık Gezmiş Giresun Milletvekili
Metin İlhan Kırşehir Milletvekili
Mühip Kanko Kocaeli Milletvekili
Ali Karaoba Uşak Milletvekili
Ali Fazıl Kasap Kütahya Milletvekili
Asu Kaya Osmaniye Milletvekili
Suat Özçağdaş İstanbul Milletvekili
Özgür Özel Manisa Milletvekili
Kayıhan Pala Bursa Milletvekili
Serkan Sarı Balıkesir Milletvekili
Gamze Taşçıer Ankara Milletvekili
Aylin Yaman Ankara Milletvekili
En Çok Okunan Haberler
-
- Ek MTV iptal mi? Gelir İdaresi’nden açıklama geldi
- Vaiz millilerin giyimini beğenememiş!
- Hayali ile gerçeği arasındaki fark!
- Menzil'de yangın çıktı
- Sarıgül'den ilginç 'Kılıçdaroğlu' iddiası
- Teknik serviste çeteleşme!
- Tek yumrukla canından oldu!
- Kredi kartı kullanımına sınırlama geliyor!
- Yeni emeklilik sistemi geliyor
- Soylu'ya açılan davada karar çıktı!