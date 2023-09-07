CHP'li vekillerden ortak açıklama: 'Şağlıkta şiddetin karşısında durmaya devam edeceğiz'

Yayınlanma: 07.09.2023 - 15:09

Güncelleme: 07.09.2023 - 15:14

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan bir sağlık çalışanının bıçaklı saldırıya uğraması 'sağlıkta şiddet' konusu yeniden gündeme taşıdı.

"SESLERİNİ İKTİDARA DUYURAMADILAR"

CHP'li 19 milletvekili "Sağlıkta Şiddet Son Bulsun" başlıklı ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, iktidarın politikalarının şiddeti önlemedeki yetersizliğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidarı ile birlikte adım adım çöken sağlık sisteminin en önemli sorunlarının başında gelen 'sağlıkta şiddet', ağırlaşarak devam etmektedir. Bugün Gaziantep’te bir sağlık çalışanımız bıçaklı saldırıya maruz kalmış; öncesinde Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Avni Çelik bir hasta yakının saldırısına uğramış ve ölüm ile tehdit edilmiştir. Sadece son birkaç ayda; Şanlıurfa’da, Nevşehir’de, Samsun’da, Ankara’da hekimlerimiz, diş hekimlerimiz, hemşirelerimiz, veteriner hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız hasta yakınları tarafından şiddete uğramış, tüm çabalarına rağmen seslerini iktidara duyuramamışlardır.

"YASAL VE SİYASİ ADIMLAR İVEDİLİKLE ATILMALI"

Sağlıkta Dönüşüm Programı'yla bozulan ve adım adım çöküşe götürülen sağlık sistemi nedeniyle bugün artık hekimlerimiz ve tüm sağlık emekçilerimiz sistematik bir biçimde şiddete maruz kalmaktadırlar. Her geçen gün emeği değersizleştirilen, ekonomik, sosyal ve özlük hakları yok edilen ve mesleği itibarsızlaştırılan hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarına yönelik bu şiddet, ne yazık ki yaygınlaşmıştır.

Tıkanan sistem, sağlık çalışanlarını ve hastaları karşı karşıya getirmiş, vatandaşları hekimlere ve sağlık çalışanlarına karşı düşmanlaştırmış, üstelik şiddet cezasız bırakılmıştır. Uygulanan yanlış sağlık politikaları ve çözümü sadece tesis güvenliğinde arayan zihniyet, şiddet vakalarının tırmanmasına ve ortamın çalışılamaz hale gelmesine zemin hazırlamıştır.

Türk Tabipleri Birliği’nin verilerine göre; hekimlerin %84’ü meslek hayatlarında en az bir defa fiziksel veya sözel şiddete uğradıklarını bildirmişler ve bunların sadece yarısının, yetkili mercilere bildirimle sonuçlandığını vurgulamışlardır. Sadece, sağlıkta şiddetin göstergelerinden Beyaz Kod verilerine bakıldığında bile, Türkiye’de günde ortalama 80’den fazla sağlıkta şiddet vakasının yaşandığı görülmektedir.

Unutulmamalıdır ki, şiddet öngörülebilir ve önlenebilir bir sorundur. Bu konuda hekimlerin ve sağlık çalışanlarının talebi açıktır. Derhal ve amasız, 'sağlıkta şiddet' sona erdirilmeli, bu konuda atılması gereken yasal ve siyasi adımlar ivedilikle hayata geçirilmelidir.

"HEKİM VE HASTAYI KARŞI KARŞIYA GETİREN SÖYLEMLER..."

Eş zamanlı olarak, sağlık çalışanlarına yönelik aşağılayıcı, itibarsızlaştırıcı, hekim ve hastayı karşı karşıya getiren söylemler son bulmalıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Sağlık Grubu olarak geçmişte olduğu gibi bugün de sağlık çalışanlarının yanında, şiddetin karşısında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyuruyor, yetkilileri derhal yasal ve sistemsel çözümler üretmeye çağırıyor ve bu sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz."

Açıklamada imzası bulunan milletvekiller şöyle:

Mustafa Adıgüzel Ordu Milletvekili

Gamze Akkuş İlgezdi İstanbul Milletvekili

Tekin Bingöl Ankara Milletvekili

Burhanettin Bulut Adana Milletvekili

Murat Çan Samsun Milletvekili

Murat Emir Ankara Milletvekili

Eylem Ertuğ Ertuğrul Zonguldak Milletvekili

Elvan Işık Gezmiş Giresun Milletvekili

Metin İlhan Kırşehir Milletvekili

Mühip Kanko Kocaeli Milletvekili

Ali Karaoba Uşak Milletvekili

Ali Fazıl Kasap Kütahya Milletvekili

Asu Kaya Osmaniye Milletvekili

Suat Özçağdaş İstanbul Milletvekili

Özgür Özel Manisa Milletvekili

Kayıhan Pala Bursa Milletvekili

Serkan Sarı Balıkesir Milletvekili

Gamze Taşçıer Ankara Milletvekili

Aylin Yaman Ankara Milletvekili