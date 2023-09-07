Şiddet artarak devam ediyor... Gaziantep'te sağlık çalışanına bıçaklı saldırı!
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir hasta yakını sağlık çalışanına bıçakla saldırdı. Kanlar içinde yere yığılan sağlık çalışanının durumunun ağır olduğu belirtildi. TTB, "Sağlıkta şiddete karşı Meclis'e sunduğumuz yasa teklifi önerimizi hatırlatıyor, kamu otoritesini samimi davranmaya ve hızla adım atmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan bir sağlık çalışanı bıçaklı saldırıya uğradı. Sağlık çalışanının durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Öte yandan saldırganın daha önce başka bir sağlık çalışanına da saldırdığı belirtildi.
TTB: "DURUMU AĞIR"
Türk Tabipleri Birliği (TTB) de, saldırı ile ilgili şu açıklamada bulundu:
"Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde daha önce bir meslektaşımıza saldıran şahıs, bugün de bir sağlık emekçisine bıçaklı saldırıda bulunmuştur. Durumu ağır olan sağlık emekçisi arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Sağlıkta şiddete karşı Meclis'e sunduğumuz yasa teklifi önerimizi hatırlatıyor, kamu otoritesini samimi davranmaya ve hızla adım atmaya çağırıyoruz."
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde daha önce bir meslektaşımıza saldıran şahıs, bugün de bir sağlık emekçisine bıçaklı saldırıda bulunmuştur. Durumu ağır olan sağlık emekçisi arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.— Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) September 7, 2023
Sağlıkta şiddete karşı…
En Çok Okunan Haberler
-
- Vaiz millilerin giyimini beğenememiş!
- Ek MTV iptal mi? Gelir İdaresi’nden açıklama geldi
- Hayali ile gerçeği arasındaki fark!
- Menzil'de yangın çıktı
- Sarıgül'den ilginç 'Kılıçdaroğlu' iddiası
- Teknik serviste çeteleşme!
- CHP’den Akşener'e 'ittifak' yanıtı
- Yurtdışında 'Muhammed Yakut' operasyonu
- Prof. Dr. Ercan depreme karşı en güvenli illeri sıraladı
- Erdoğan'dan yine 'pembe' tablo!