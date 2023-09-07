Şiddet artarak devam ediyor... Gaziantep'te sağlık çalışanına bıçaklı saldırı!

Yayınlanma: 07.09.2023 - 11:57

Güncelleme: 07.09.2023 - 11:57

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan bir sağlık çalışanı bıçaklı saldırıya uğradı. Sağlık çalışanının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Öte yandan saldırganın daha önce başka bir sağlık çalışanına da saldırdığı belirtildi.

TTB: "DURUMU AĞIR"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de, saldırı ile ilgili şu açıklamada bulundu:

"Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde daha önce bir meslektaşımıza saldıran şahıs, bugün de bir sağlık emekçisine bıçaklı saldırıda bulunmuştur. Durumu ağır olan sağlık emekçisi arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Sağlıkta şiddete karşı Meclis'e sunduğumuz yasa teklifi önerimizi hatırlatıyor, kamu otoritesini samimi davranmaya ve hızla adım atmaya çağırıyoruz."