CHP'li Veli Ağbaba'dan Koca ve Erdoğan'a tepki Koca ve Erdoğan'a sağlık emekçilerine yönelik sözleri hatırlatıldı tepkisi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sağlığa, sağlık hizmetine hepimizin ihtiyacı var. Bugün ise sağlıkçıların size ihtiyacı var. Hakkımızı hukukumuzu lütfen koruyun" sözleri üzerinden Koca ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu'nda konuştu.
Koca, sağlıkta şiddet suçlarına karşı artık ne yapılması gerektiğinin bilindiğini iddia ederek “Sağlığa, sağlık hizmetine hepimizin ihtiyacı var. Bugün ise sağlıkçıların size ihtiyacı var. Hakkımızı hukukumuzu lütfen koruyun" dedi.
CHP'DEN ÇOK SERT TEPKİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Koca'nın sağlıkçılara yönelik sözlerini paylaşarak duruma tepki gösterdi.
Paylaşımına Erdoğan ve Koca'yı etiketleyen Ağbaba, "Sayın Fahrettin Koca, bu sözü en başta doktorları azarlayan, "işine gelmeyen gitsin" diyen, doktorların emeğini yok sayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylemeniz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı: "Gidiyorsa gitsinler"— Veli Ağbaba (@veliagbaba) March 10, 2022
Sağlık Bakanı: "Hakkımızı hukukumuzu koruyun"
Sayın @drfahrettinkoca, bu sözü en başta doktorları azarlayan, "işine gelmeyen gitsin" diyen, doktorların emeğini yok sayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylemeniz gerekiyor. https://t.co/mZLPsiBH1i
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