CHP'li Veli Ağbaba'dan Koca ve Erdoğan'a tepki Koca ve Erdoğan'a sağlık emekçilerine yönelik sözleri hatırlatıldı tepkisi

10 Mart 2022 Perşembe, 17:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu'nda konuştu.

Koca, sağlıkta şiddet suçlarına karşı artık ne yapılması gerektiğinin bilindiğini iddia ederek “Sağlığa, sağlık hizmetine hepimizin ihtiyacı var. Bugün ise sağlıkçıların size ihtiyacı var. Hakkımızı hukukumuzu lütfen koruyun" dedi.

CHP'DEN ÇOK SERT TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Koca'nın sağlıkçılara yönelik sözlerini paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Paylaşımına Erdoğan ve Koca'yı etiketleyen Ağbaba, "Sayın Fahrettin Koca, bu sözü en başta doktorları azarlayan, "işine gelmeyen gitsin" diyen, doktorların emeğini yok sayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylemeniz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.