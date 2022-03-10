Melih Gökçek, petrol fiyatlarının Erdoğan'ın atakları sayesinde düştüğünü iddia etti

10 Mart 2022 Perşembe, 14:43

Petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle daralan arzın artırılacağı yönündeki beklentilerin etkisiyle çarşamba günü yüzde 10'u aşan düşüş kaydederken, yeni işlem gününde dalgalı bir seyir izliyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün uluslararası piyasalarda 116-117 dolar civarında işlem görüyor.

"ERDOĞAN'IN ATAKLARI FİYATLARI DÜŞÜRDÜ"

Akaryakıtta art arda gelen zamlardan sonra Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in açıklaması dikkat çekti.

Gökçek, Erdoğan’ın dünyadaki petrol fiyatını düşürdüğünü iddia etti.

Gökçek'in Twitter paylaşımı şu şekilde:

"Savaşa rağmen Erdoğan’ın atakları petrol fiyatlarını bir günde 15 dolar düşürdüyse bu alkışlanmaz mı? Diyeceksiniz bu nasıl oluyor? Anahtar aşağıda… Dinleyin… Bizim için yani inananlar için bu sözler işin anahtarı… İnanmayana lafımız yok…"