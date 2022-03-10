Melih Gökçek, petrol fiyatlarının Erdoğan'ın atakları sayesinde düştüğünü iddia etti
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, petrol fiyatlarındaki düşüşün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirildiğini iddia etti.
Petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle daralan arzın artırılacağı yönündeki beklentilerin etkisiyle çarşamba günü yüzde 10'u aşan düşüş kaydederken, yeni işlem gününde dalgalı bir seyir izliyor.
Brent petrolün varil fiyatı, bugün uluslararası piyasalarda 116-117 dolar civarında işlem görüyor.
"ERDOĞAN'IN ATAKLARI FİYATLARI DÜŞÜRDÜ"
Akaryakıtta art arda gelen zamlardan sonra Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in açıklaması dikkat çekti.
Gökçek, Erdoğan’ın dünyadaki petrol fiyatını düşürdüğünü iddia etti.
Gökçek'in Twitter paylaşımı şu şekilde:
"Savaşa rağmen Erdoğan’ın atakları petrol fiyatlarını bir günde 15 dolar düşürdüyse bu alkışlanmaz mı? Diyeceksiniz bu nasıl oluyor? Anahtar aşağıda… Dinleyin… Bizim için yani inananlar için bu sözler işin anahtarı… İnanmayana lafımız yok…"
SAVAŞA RAĞMEN ERDOĞAN’IN ATAKLARI PETROL FİYATLARINI BİR GÜNDE 15 $ DÜŞÜRDÜYSE BU ALKIŞLANMAZ MI?— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) March 10, 2022
DİYECEKSİNİZ BU NASIL OLUYOR?
ANAHTAR AŞAĞIDA…
DİNLEYİN…
BİZİM İÇİN YANÎ İNANANLAR İÇİN BU SÖZLER İŞİN ANAHTARI…
İNANMAYANA LAFIMIZ YOK… pic.twitter.com/jvHxdHKeY8
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