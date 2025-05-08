CHP’li Yavuzyılmaz’dan TRT’de 'paralel yapı' iddiası: '8659 çalışanın 3870’i özel hukuk statüsünde'

Yayınlanma: 08.05.2025 - 14:07

Güncelleme: 08.05.2025 - 15:10

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, TBMM KİT Komisyonu’nda yapılan TRT Denetim Toplantısı’nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sayıştay raporuna dayandırdığı değerlendirmelerinde, TRT içinde AKP eliyle bir "paralel yapı" oluşturulduğunu öne süren Yavuzyılmaz, kurumda görev yapan 8659 çalışanın 3870’inin –yani yüzde 44,70’inin– özel hukuk hükümlerine tabi personel statüsünde olduğunu ifade etti.

“GENEL MÜDÜR HER ŞEYE KARAR VERİYOR”

TRT’de özel hukuk hükümlerine tabi çalışanların tüm işe alım, ücretlendirme, görev tanımı ve terfilerinin Genel Müdür tarafından belirlendiğini vurgulayan Yavuzyılmaz, bu durumun kurumsal bir keyfiliğe işaret ettiğini söyledi. “İşe Genel Müdür alıyor, ücretleri o belirliyor, görevde yükselmelere o karar veriyor” diyen Yavuzyılmaz, bu yetkilerin tümünün tek kişide toplanmasının “krallık düzeni” anlamına geldiğini dile getirdi.

“TRT İÇİNDE PARALEL TRT”

Yavuzyılmaz, “Bu tablo, TRT’nin içinde paralel bir TRT yapısı oluşturmak anlamına geliyor” diyerek, kurumun liyakatten uzak bir biçimde yönetildiğini savundu. Genel Müdür'ün doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandığını hatırlatan Yavuzyılmaz, sistemin siyasi iktidar tarafından denetimsiz şekilde şekillendirildiğini ileri sürdü.

Açıklamalar, TBMM KİT Komisyonu’nda düzenlenen TRT Denetim Toplantısı sırasında yapıldı.