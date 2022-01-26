Kılıçdaroğlu yolsuzluk belgesini açıkladı, Erdoğan'ın konuştuğu NTV'ye çağrı gecikmedi
Videolu açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Islak imza ile Hazineden 6 milyar TL'nin nasıl iç edildiğini anlatmak istiyorum" diyerek 2018'de iptal edilen bir ihalenin tekrarlanma sürecini anlattı. Ardından Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmaylar da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu NTV kanalına 'Erdoğan'a sor' çağrısında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Şahıs ve ailesine direnen vatansever bürokratları anlatmak istiyorum. Bir de bir ıslak imza ile Hazine'den 6 milyar TL'nin nasıl iç edildiğini..." diyerek bir video paylaştı.
Kılıçdaroğlu, kendisine ulaştırılan bir yolsuzluk belgesini açıklayarak, "Saray'daki şahıs ne için imza atıyor anladınız mı? Aradaki 6 milyarlık fark için. Tek bir imza ile 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor. Hazine'nin kasasını soyanlar doymamış, daha da çok para istemişler ve imzalamak zorunda kalmış" dedi.
Kılıçdaroğlu, bürokratların kendisine ulaştırdığı belgelerden birini açıkladı. Bandırma-Bursa-Yenişehir Osmaneli Demiryolu Hattı inşaatı ile elektromekanik sistemlerin teminine ilişkin, 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 liralık ihalenin 9 milyar 449 milyon TL'ye CHP'nin beşli çete olarak nitelendirdiği şirketlerden birine verildiğini belgesiyle anlattı.
NTV'YE 'ERDOĞAN'A SOR' ÇAĞRISI
Ardından, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında konuşan Erdoğan'a seslenerek paylaştığı yolsuzluk belgesiyle ilgili hatırlatmada bulundu ve NTV'ye çağrı yaptı.
Kılıçdaroğlu, "NTV'deki gazeteciler, siz sormaya çekindiniz, bağlayın isterseniz, ben sorayım ıslak imzalı milyarları. Cesareti var mı benimle yüzleşmeye? @ntv #NTVErdoğanaSor" ifadelerine yer verdi.
Sevgili Halkım,— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 26, 2022
Şahıs ve ailesine direnen vatansever bürokratları anlatmak istiyorum. Bir de bir ıslak imza ile hazineden 6 milyar TL'nin nasıl iç edildiğini... Hadi buyurun! pic.twitter.com/iNNzemU9kS
Birçok CHP'li isim de "#NTVErdoğanaSor" etiketini kullanarak paylaşımda bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da "3,2 milyar liralık iş nasıl 9 milyar liraya çıkmış? 5'li çetenin yolsuzluk paraları kime gidiyor? #6milyarnerede? #NTVErdoğanaSor.. Anlatsın bakalım.." ifadelerine yer verdi.
3,2 milyar liralık iş nasıl 9 milyar liraya çıkmış? 5'li çetenin yolsuzluk paraları kime gidiyor? #6milyarnerede?#NTVErdoğanaSor.. Anlatsın bakalım..— Veli Ağbaba (@veliagbaba) January 26, 2022
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Çaktırmadan kopya çekmeye çalışırken yakalanan öğrenci gibisin. Prompterden okuduğun çok belli oluyor. Bir su iç es ver. #NTVErdoğanaSor" dedi.
Çaktırmadan kopya çekmeye çalışırken yakalanan öğrenci gibisin. Prompterden okuduğun çok belli oluyor. Bir su iç es ver. #NTVErdoğanaSor— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) January 26, 2022
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgeler ışığında 6 milyar TL'nin nasıl iç edildiğinin Tayyip Erdoğan'a sorulmasını bekliyoruz. #NTVErdoğanaSor" ifadelerini kullandı.
Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgeler ışığında 6 milyar TL'nin nasıl iç edildiğinin Tayyip Erdoğan'a sorulmasını bekliyoruz. #NTVErdoğanaSor— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 26, 2022
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