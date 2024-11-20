CHP’li yönetici aracında ölü bulundu: İntihar notu bırakmış

Şanlıurfa’da CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Evren Efe Ödemiş, Atatürk Baraj Gölü kıyısında aracı içinde ölü bulundu.

CHP’li yönetici aracında ölü bulundu: İntihar notu bırakmış
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 11:53

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 22.00 sıralarında yurttaşlar, Bozova ilçesine kıyısı bulunan Atatürk Baraj Gölü’nün Çatak bölgesinde park halindeki araç içerisinde hareketsiz duran bir şahıs olduğunu gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, kapısı kilitli olan aracı açtıktan sonra yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİ

Yapılan incelemede araç içerisindeki şahsın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu Üyesi Evren Efe Ödemiş olduğu ve içeride yakılan kömürden kaynaklanan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

İNTİHAR NOTU BULUNDU

Araç içerisinde bir de intihar notu bulan ekipler, şahsın cesedini yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #CHP

İlgili Haberler

Disipline gönderilen asker sayısı sekize çıkarken CHP’li Bağcıoğlu, üç ilde destek buluşması yapılacağını açıkladı

Disipline gönderilen asker sayısı sekize çıkarken CHP’li Bağcıoğlu, üç ilde destek buluşması yapılacağını açıkladı
CHP lideri Özel sokakta erken seçim talebinin arttığını söyledi

CHP lideri Özel sokakta erken seçim talebinin arttığını söyledi
CHP’de 89 sendromu - Mustafa Özyürek

CHP’de 89 sendromu - Mustafa Özyürek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler