CHP’li yönetici aracında ölü bulundu: İntihar notu bırakmış
Şanlıurfa’da CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Evren Efe Ödemiş, Atatürk Baraj Gölü kıyısında aracı içinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 22.00 sıralarında yurttaşlar, Bozova ilçesine kıyısı bulunan Atatürk Baraj Gölü’nün Çatak bölgesinde park halindeki araç içerisinde hareketsiz duran bir şahıs olduğunu gördü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri, kapısı kilitli olan aracı açtıktan sonra yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİ
Yapılan incelemede araç içerisindeki şahsın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu Üyesi Evren Efe Ödemiş olduğu ve içeride yakılan kömürden kaynaklanan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.
İNTİHAR NOTU BULUNDU
Araç içerisinde bir de intihar notu bulan ekipler, şahsın cesedini yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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