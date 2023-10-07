CHP’li yönetici Özkan Topuz evinde ölü bulundu

Kocaeli'nde yaşayan CHP Kartepe Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Topuz evinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 07.10.2023 - 17:50
CHP’li yönetici Özkan Topuz evinde ölü bulundu
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Kocaeli’nde yaşayan CHP Kartepe Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Topuz, yaşadığı evinde akrabaları tarafından ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 59 yaşındaki Özkan Topuz’un yaşadığı rahatsız sebebiyle hayatını kaybettiği belirlendi.


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