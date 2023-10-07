CHP'de gözler İstanbul kongresinde: Çantada keklik bir seçim değil

Yayınlanma: 07.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.10.2023 - 03:00

CHP’de gözler olağan kurultaya en çok delegeyi gönderecek İstanbul il kongresine çevrildi. Adı genel merkezle anılan Cemal Canpolat ile değişimcilerle anılan Özgür Çelik il başkanlığı için yarın Haliç Kongre Merkezi’nde yarışacak.

Kongre öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da genel başkan adayı Özgür Özel’in de İstanbul’da program düzenlemesi dikkat çekti. Ancak Özel’in de Kılıçdaroğlu’nun da kongreye katılması beklenmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ise kongredeki yerini alması bekleniyor. Kongrede çarşaf değil blok listelerin yarışacağı kaydediliyor.

(Cemal Canpolat)



‘BU SEÇİM ÇOK ÖNEMLİ’

Kılıçdaroğlu’nun kongreyle ilgili tarafsızlık açıklamasına karşın Canpolat’ın adı genel merkezin desteğiyle anılıyor. Partide mevcut yönetimi destekleyen isimler, kongreyle ilgili “Burada Cemal Bey kazanacak gibi gözüküyor” yorumunu yapıyor. Canpolat’ın kazanmasının Kılıçdaroğlu’nu destekleyen delegelerin ağırlıkta seçilmesi anlamına geleceğini söyleyen genel merkez kanadı, “İstanbul’u alan CHP’yi alır” değerlendirmesiyle ilgili “Bunu diyemeyiz. İstanbul’daki sonuç genel başkanı değiştirecek kadar olmaz ancak ciddi sayıda bir delege kaybı verir. Bu nedenle seçim çok önemli. Çantada keklik değil. Ciddi bir yarış olacak” diyor.

Partide değişimi savunanların desteğinin de Özgür Çelik’te olduğu görülüyor.

(Özgür Çelik)

‘TÜRKİYE’Yİ DEĞİŞTİRİR’

“Ortada bir seçim var” diyen değişimciler, “Çelik’i ilçe başkanlarının büyük bir çoğunluğu destekliyor. Canpolat’ın yanında yaşlı ve yıpranmış bir ekip var. İstanbullular geçmişte bu ekibin nasıl yönettigini biliyor. Canpolat bir önceki seçimi şu an yanında olan ekibe kaybetmişti” değerlendirmesini yapıyor. İstanbul’un 196 delegesiyle olağan kurultayı etkileyeceğini söyleyen değişimciler, “2018’deki kongrede Canan Kaftancıoğlu ‘İstanbul’un Yalova ve Sinop’tan yönetilmesine izin vermeyeceğiz’ demişti. Burada Muharrem İnce’ye bir gönderme vardı. O kongreyi Canpolat kazanmış olsaydı İnce’nin kurultayda seçilme olasılığı yüksekti. Şimdi de benzer bir durum var. İstanbul’u tüm parti tabanı takip ediyor. İstanbul’un alacağı pozisyon tüm Türkiye’deki delegeleri etkileyecek” diyor.

Değişimciler delege dağılımıyla ilgili de “Biz İstanbul delegesinin seçmendeki değişim çağrısına kulak tıkayamayacağını düşünüyoruz. Partideki değişim yerel seçimlerde İstanbul’un yeniden kazanılması için de önemli” ifadelerini kullanıyor.