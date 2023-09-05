CHP'nin 100. kuruluş yıldönümü... 'Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla'

Yayınlanma: 05.09.2023 - 13:17

Güncelleme: 05.09.2023 - 13:22

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, CHP’nin kuruluşunun 100. yılında gerçekleştirilecek etkinliklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP’nin 100. yılında 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini ifade eden Bankoğlu, “100. yaşımız; Atatürk’ü unutturmaya, her fırsatta değersizleştirmeye, adını anmamayı marifet zannedenlere verilmiş en güçlü cevabımızdır” dedi.

"BÜYÜK ATATÜRK’ÜN BİZLERE EMANETİ"

CHP’li Bankoğlu basın toplantısında şunları söyledi:

“Dört gün sonra cumhuriyetimizin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 100. Yılını kutlayacak olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 100’üncü yılını kutlayacak olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu çok önemli yıldönümü, kısa süre sonra 100. Yılını kutlayacağımız cumhuriyetimizin de ortağı. Bugün sizlere 100. yılımız için yapmayı planladığımız etkinliklere ilişkin bilgi vereceğim, ancak kısaca bugüne gelmenin öneminden ve değerinden bahsetmek istiyorum; çünkü 100 yıl, sadece partimizin, cumhuriyet tarihi kadar köklü ve güçlü olduğunu göstermekle kalmıyor. Atatürk’ün kurduğu bu ülkenin temel değerlerini de kapsıyor. Cumhuriyet Halk Partisi; ilkeleri sayesinde her şeye rağmen gücünü ve güncelliğini korumaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi, en başta, Büyük Atatürk’ün bizlere emaneti. Bugün; Cumhuriyeti ve kurucu değerlerimizi var gücüyle hedef alanlara karşı, hepimizin en temel görevinin bu emanete sahip çıkmak olduğunun bilincindeyiz.

"DÜNYADA 100. YAŞINA ERİŞMİŞ SAYILI SİYASİ PARTİDEN BİRİSİ"

Dünün zorluklarıyla büyüyen Partimizin, bugünün koşulları ve yarının idealleriyle daha da büyüyeceğine olan inancımız tamdır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk; cumhuriyeti ilan etmeden 1922 Aralık’ında “Barıştan sonra halkçılık esası üzerine dayanan ve Halk Fırkası adıyla siyasi bir fırka kurmak niyetindeyim” demiştir. Ortaya koyduğu ilkelerle çıktığımız yolda, vatan toprağının kutsallığına, devlet kurumunun bekasına ve Türk milletinin kayıtsız şartsız egemenliğine dayanan Cumhuriyetin asırlık yolculuğuna eşlik etmiş bir partidir. Öyle ki, dünyada 100. yaşına erişmiş sayılı siyasi partiden birisi olma şerefine de sahiptir.

"ÇAĞDAŞ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN PARTİSİDİR"

Cumhuriyet Halk Partisi öncüdür. Bağımsızlık, adalet ve eşitlik gibi idealleri yücelterek; demokratik, laik ve çağdaş Türkiye'nin modernleşme ve demokrasi yolculuğunda öncülük etmiş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin, cumhuriyetin partisidir. Kesimlerin, grupların ya da tarafların değil; kadını erkeği, genci yaşlısı, herkesin; adı üstünde halkın partisidir. Cemaatlerin, zümrelerin, kendini halktan üstün görenlerin, kutuplaştırmalardan beslenenlerin değil; barışın, birliğin ve beraberliğin partisidir. Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi, kökleri Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimcilik olmak üzere 6 temel ilkeye dayanan asırlık bir çınardır. Cumhuriyet Halk Partisi, ailelerin, sarayların ve sömürülerin karşısında halkın egemenliği dediği için cumhuriyetçidir. Milliyetçiliği ayaklar altına alanların karşısında, milli duyguları yücelterek ülkemizin ulusal birliğini savunduğu için milliyetçidir. Milleti sizden bizden diye ayıranlara, yandaşı zengin, halkı fakir bırakanlara karşı; halk dediği için; sınıf ayrımı yapmadığı için, yasalar karşısında herkesi eşit gördüğü için halkçıdır. Devletin fabrikalarını, hastanelerini, okullarını, köprülerini, limanlarını rant kapısı haline getirenlere karşı; “sosyal devlet”, sosyal adaleti kendi öz kaynaklarıyla sağlar dediği için devletçidir. Halkın; dinî ve kutsal duygularını sömürerek siyasete alet edenlere karşı, devletin dinî inançlardan bağımsızlığını ve tarafsızlığını savunduğu için laiktir. Çağdaş dünyanın gerekliliklerini hiçe sayarak, cehaletin karanlığından medet umanlara karşı, bilim dediği, yenilik dediği için devrimcidir.

"100 YILLIK GELENEK, 100 YILLIK TECRÜBE, 100 YILLIK KURUM"

100 yıllık bir gelenek, 100 yıllık bir tecrübe, 100 yıllık bir kurum olan Cumhuriyet Halk Partisi, çağdaş Türkiye’nin en önemli siyasi miraslarından biridir. Bu kutsal mirasın omuzlarımıza yüklediği sorumluluğunsa farkındayız. Hakkın, hukukun ve adaletin hâkim olduğu; genci yaşlısı, kadını erkeği tüm toplumun refah ve huzur içinde yaşayacağı aydınlık bir Türkiye hedefinden asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. İkinci yüzyıl hedefimiz; Türkiye’nin gerçek bir demokrasiyle, akılcı politikalarla yönetilen bir ekonomiyle, ileri teknolojiyle çağdaş dünyada hak ettiği yeri mutlak surette almasıdır.

"CUMHURİYETİ VE PARTİSİNİ HEDEF ALANLAR..."

100 yılı küçümseyenler, “reklam arası” diyenler, bir kez daha düşünsünler. Cumhuriyeti ve partisini hedef alanlar; başları her sıkıştığında Kurucusuna sığındılar. Partimize saldırılar hiç bitmedi. Ancak daha da önemlisi, cumhuriyetimize saldırılar 100 yıl önceki karanlık anlayışla artarak devam ediyor. Her türlü etik değerden uzak bir şekilde; kurumları, halkı, anayasayı hiçe sayan bir anlayışın yarattığı bu çok karanlık dönemde dahi bize ışık tutan, Atatürk’ün çizdiği yoldur. O yol sadece partimize ait olan 100 yıllık bir miras değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin her ferdine bırakılmış bir yol haritasıdır. 100. yaşımız; Atatürk’ü unutturmaya, her fırsatta değersizleştirmeye, adını anmamayı marifet zannedenlere verilmiş en güçlü cevabımızdır.

"GELECEK YÜZYILIMIZA ATA’MIZIN GÖZÜNDEN BAKTIK"

İlk günün heyecanı ve 100 yılın tecrübesiyle buradayız. Ülkemizin geleceğine ışık olmaya devam edeceğiz. Bu sebeple, "Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla" sloganıyla yola çıktık. Milletvekillerimizden oluşturduğumuz 100.Yıl Komitesi ile çalışmalara başladık. Kurumsal kimlik çalışmalarında öncelikle partimizin ve ülkemizin tarihî geçmişini örtüştürmek istedik. Gelecek yüzyılımıza da Ata’mızın gözünden baktık. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği 6 okumuzu 100 sayısının içerisinde simgeledik. Yine 100’üncü yıl tanıtımı kapsamında, televizyon ve sosyal medya üzerinden yakın zamanda halkımızla buluşacak olan kısa film, belgesel, görsel ve tanıtımlar hazırladık.

"TÜRKİYE'Yİ AYDINLIK YARINLARA TAŞIYACAĞIMIZA OLAN İNANCIMIZ TAM"

100’üncü yıl anısına 1923 adet hatıra parası ve 1923 adet hatıra pulu bastırdık. Ayrıca, 100’üncü yılımız için değerli sanatçı ve orkestra şefi Bujor Hoinic tarafından bestelenmiş marşımız var. 100. yıla ilişkin web sitemiz de 9 Eylül’de açılıyor. 100. yıl etkinliklerimizi 8-9-10 Eylül olarak planladık. Ancak bununla sınırlı değil. Çeşitli şehirlerde Partimizin dünü, bugünü ve yarınını kapsayan panel ve söyleşiler de gerçekleştireceğiz. İlk olarak 8 Eylül akşamı, genel merkezimizde bir etkinlik ile başlayacağız. Davetlilerimiz, Sunay Akın’dan “Aydınlanma Yolunda CHP’yi, 100.yıl marşımızı, parti hikayemizi anlatan bir ses ve ışık gösterisini izleyecekler. Kuruluş günümüz 9 Eylül’de; ilk olarak Kurucu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna, toplumun her kesiminden 1922 kişi ile gideceğiz. Aynı gün akşam, Anıtpark’ta, Genel Başkanlarımız, tüm partililerimizin ve halkımızın davetli olduğu bir 100. Yıl buluşmamız olacak. Bu buluşmada, Genel Başkanlarımızın konuşmasının ardından Candan Erçetin konseri yapılacak. 10 Eylül günü ise 1923 ağaçtan oluşacak 100.yıl Hatıra Ormanının ilk fidanlarını dikeceğiz. Orman mirasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Hep birlikte, bu büyük mirası ve değerleri yaşatarak, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacağımıza olan inancımız tam. 100’üncü yılımız hepimiz için kutlu olsun."