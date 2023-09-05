Özgür Özel'den 'adaylık' sorusuna yanıt: 'CHP'nin iyi yönetilmeye ihtiyacı var'

Yayınlanma: 05.09.2023 - 09:49

Güncelleme: 05.09.2023 - 10:47

'Değişim' tartışmalarının sürdüğü CHP'de genel başkanlık için adı geçen Grup Başkanı Özgür Özel gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"CHP'DE KENDİ GÖREVİMİ İYİ YAPTIM"

Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında "aday olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"CHP'nin iyi yönetilmeye ihtiyacı var. Amacım CHP'yi Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu yapmak. CHP'de kendi görevimi iyi yaptım. Özgüvenim, inancım ve kararlılığım var. Kurultayda Kemal Bey'le yarışabiliriz, o kültürümüz var."

'DANIŞMAN KRİZİ'NE DAİR AÇIKLAMA!

Özgür Özel, Mustafa Kemal Atatürk ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaret içeren paylaşımları ortaya çıkan Perinaz Mahpeyker Yaman’ın danışman olarak atanmasına yönelik ise, şu ifadeleri kullandı:

"Son danışman Atatürk’e, CHP’ye, Genel başkana dil uzatmış. Kabul edilemez bir hata var ve bu çok büyük bir yapısal soruna denk geliyor. Kayıt dışı siyaseti reddediyorum. Siyaset seçilmişlerle yapılır. Demokrasi seçilmişlerin ülkeyi yönetmesi, kurumları, kurulları yönetmesidir."

"ANLAYIŞIMDA MUHALEFETE MUHALEFET ETMEK YOK"

Özel, muhalefet kanadında süren 'yerel seçimde ittifak' tartışmalarına dair de konuştu.

CHP'li Özel, İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker'in "Eğer bir seçim işbirliği olacaksa kesin ve kesin Ankara İYİ Parti'ye verilmeli" açıklamasına ilişkin şunları söyledi:

"Adnan Bey'in ifadelerini vatandaşlarımız değerlendirir. Bir şey söylersem kalbini kırarım. Benim anlayışımda muhalefete muhalefet yapmak yok. İşimiz iktidara muhalefet etmek. CHP de İYİ Parti de kendi özeleştirisini yapmalı. Şimdi ona öyle ifadeler kullanılır ki vatandaşın karşısında birlikte oy istemiş insanlara yakışmaz. Sistemin getirdiği bir çarpıklık var, bizim de doğru yapmadığımız bir okuma var. Partilerin birbirine nezaketi hallaç pamuğu gibi atılmış durumda. Bunu düzeltmek lazım."