CHP’nin 100. yıl kutlamaları İstanbul’da başladı

CHP’nin 100. yıl kutlamaları dolayısıyla Kadıköy İlçe Örgütü Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 10:45
CHP’nin 100. yıl kutlamaları İstanbul’da başladı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bugün 100. yılını kutlayacak. 

Kutlamalar dolayısıyla CHP Kadıköy İlçe Örgütü bando ekibi ve üyeleriyle Atatürk anıtına çelenk bıraktı.



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CHP kadıköy çelenk kutlama

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