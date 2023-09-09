CHP’nin 100. yıl kutlamaları İstanbul’da başladı
CHP’nin 100. yıl kutlamaları dolayısıyla Kadıköy İlçe Örgütü Atatürk anıtına çelenk bıraktı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bugün 100. yılını kutlayacak.
Kutlamalar dolayısıyla CHP Kadıköy İlçe Örgütü bando ekibi ve üyeleriyle Atatürk anıtına çelenk bıraktı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Burcu Kara oğlunun hastalığını açıkladı
- O bungalovların eski hali ortaya çıktı
- Soylu'dan ilk açıklama!
- Yurtdışına çıkarken gözaltına alındı!
- Bu bitki kanser hastaları için adeta umut niteliğinde
- Emekliye 3. ikramiye verilecek mi?
- Yeni konut kredisi kampanyası geliyor
- Yeraltı dünyasını buluşturan düğün!
- Sadece TC kimlik numaraları değil...
- Afşin Yurdakul'dan canlı yayında duygusal veda