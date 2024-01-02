CHP'nin acı günü... Meclis üyesi İsmail Özgürel hayatını kaybetti!

Safranbolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Özgürel, aracında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 14:54
CHP'nin acı günü... Meclis üyesi İsmail Özgürel hayatını kaybetti!
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Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çerçiler Mahallesi Ankara Bulvarı'nda, araç muayenesine giden Safranbolu CHP Meclis Üyesi İsmail Özgürel aracında kalp krizi geçirdi.

Özgürel’i hareketsiz bir şekilde gören çevredeki yurttaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özgürel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Özgürel’in cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


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