CHP'nin acı günü: Osmaniye İl Başkanı Döğüşcü hayatını kaybetti

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü (51), geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedaiye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 09:51
CHP'nin acı günü: Osmaniye İl Başkanı Döğüşcü hayatını kaybetti
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CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü, Şehit Piyade Uzman çavuş Kadir Dingilil’in cenaze töreninde rahatsızlanarak, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenip, yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Döğüşcü, tüm müdahalelere rağmen, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Gedik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyet Halk Partimizin yılmaz neferi il başkanımız Mehmet Orhun Döğüşçü’yü kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun" dedi.

CHP Osmaniye İl Başkanlığı için 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan ve 3 adayın yarıştığı olağan kongre sonucunda, Mehmet Orhun Döğüşcü 93 oy alarak başkanlığa seçilmişti.

Evli ve 1 çocuk babası olan Döğüşcü, bugün Kadirli İlçesi Cığcıklı köyünde ikindi namazının ardından defnedilecek. 


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