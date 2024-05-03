CHP'nin acı günü: Çanakkale İl Genel Meclisi Üyesi hayatını kaybetti

Çanakkale’de hayatını kaybeden CHP’li Biga İl Genel Meclisi Üyesi Levent İrez için cenaze töreni gerçekleştirildi.

İHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 12:20
CHP'nin acı günü: Çanakkale İl Genel Meclisi Üyesi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Biga İl Genel Meclis Üyesi Levent İrez dün hayatını kaybetti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından geçtiğimiz hafta ilk kez toplanan nisan ayı İl Genel Meclisi toplantılarına katılamayan İrez için Çanakkale İl Özel İdaresi önünde tören gerçekleştirildi.

Cenaze törenine Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP İl Başkanı Levent Gürbüz, İYİ Parti İl Başkanı Selahattin Yıldızlar, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Halil Ertuğrul, il genel meclisi üyeleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan İl Genel Meclis Başkanı Halil Ertuğrul, "Sözün bittiği anlar vardır. Bugün o anlardan biri. Levent abimle bir kere toplantı yaptım. Hiç çalışma fırsatı bulamadım. Ona çok üzülüyorum. Çok güzel işler yapacaktık kendisiyle ama biz İl Genel Meclisi olarak güzel işler yapacağız. O bizi yukarıdan izleyecek. Herkese başsağlığı diliyorum" dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Konuşmanın ardından yapılan dua sonrasında merhum İl Genel Meclisi Üyesi Levent İrez’in cenazesi Biga ilçesine uğurlandı.

İrez’in cenazesi Kurşunlu Camii’nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Biga Karaçayır mezarlığında toprağa verilecek.


CHP haberleri

İlgili Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu ile görüşecek
CHP Genel Başkanı Özel'den Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı

CHP Genel Başkanı Özel'den Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı: İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu

Ticaret Bakanlığı: İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
Yıldızlar altında tarih yolculuk başladı! Efes Antik Kenti ziyaretçilerini ağırlıyor

Yıldızlar altında tarih yolculuk başladı! Efes Antik Kenti ziyaretçilerini ağırlıyor
83 milyon Avro’luk CSO binasını su aldı!

83 milyon Avro’luk CSO binasını su aldı!
Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Mayıs 2024 altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Mayıs 2024 altın fiyatları…
NTV yayınında ‘Taksim’ protestosu: ‘Saray'ın 1 Mayıs korkusu bu, ana akımda gösterin’

NTV yayınında ‘Taksim’ protestosu: ‘Saray'ın 1 Mayıs korkusu bu, ana akımda gösterin’
Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve 10 bilezik hangi gelinin oldu? 3 Mayıs 2024 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve 10 bilezik hangi gelinin oldu? 3 Mayıs 2024 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu
Polisten canlı yayında ‘gazetecileri süpürün’ emri: ‘Bu aşağılık bir ifade’

Polisten canlı yayında ‘gazetecileri süpürün’ emri: ‘Bu aşağılık bir ifade’
ÖSYM soru kitapçıklarının gizli yolculuğu: Kapalı matbaa merkezi

ÖSYM soru kitapçıklarının gizli yolculuğu: Kapalı matbaa merkezi