CHP'nin ‘apartman görevlilerine ilişkin sunduğu önerge' AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP Grubu’nun, “apartman görevlilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi” amacıyla verdiği önergenin doğrudan gündeme alınması önerisi, dün TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü.

“ONLAR MEVZUATIMIZDA KAPICI OLARAK NİTELENDİRİLEN KONUT GÖREVLİLERİDİR”

CHP Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Levent Gök, şunları söyledi:

“Onların bir meslek kanunu yoktur. Onların çalışma saatleri belli değildir. Onların iş güvenliği yoktur. Onlar, eğer 30 konuttan az olan site ve apartmanlarda görev yapıp da işten çıkarılıyorsa işe iade davası açamazlar. Onlar apartmanlarda temizlik, kalorifer, çatı bakımı, elektrik, boyama, güvenlik, malzeme taşıma, asansör tamiri gibi birbirinden bağımsız her işte çalıştırılırlar. Onlar, Covid salgınının savunmasız kalmış ve salgına rağmen herkesle muhatap olmuş, salgının tam da hedefinde olan kişilerdir. Onlar, apartman sakinlerinin alışverişleri için markete giderken kendi arabalarını, kendi mazotlarını, kendi benzinlerini kullanırlar. Onların oturdukları daireler, bodrum ve sığınaktan bozma, güneş görmeyen, nem alan, insan onuruna yakışmayan yerlerdir. Onlar, kıdem yılına bakılmaksızın asgari ücretle çalıştırılırlar ve bu işi yaparken çoluğu çocuğu ve eşiyle hep birlikte bu işte beraberce çalışırlar. Kimdir bunlar? Onlar, mevzuatımızda, Konut Kapıcıları Yönetmeliği'nde hâlen ‘kapıcı’ olarak nitelendirilen ve rencide edilen konut görevlileridir” dedi.

“BİRKAÇ GÜN ÇALIŞMADIĞINI DÜŞÜNÜN”

Gök, “Konut görevlilerinin birkaç gün çalışmadığını düşünün, apartmanın ya da sitenizin ne hâle geldiğini görürsünüz. Sizin farkında olmadığınız apartmanın temizliği, doğalgazın, kaloriferin yanması, alışverişin yapılması, apartmanın diğer sorunlarının giderilmesi hiç de kolay değildir. Konut görevlilerini apartmanınızdan, sitenizden birkaç günlüğüne bir çekin, neler olacağını görürsünüz ve onları belki ancak o zaman fark edersiniz” dedi.

“BU İŞ HEPİMİZİN OLSUN”

Gök, önergenin siyasi boyutla ilgisi olmadığını belirterek, “Türkiye'de sayıları 1 milyonu bulan, ailesiyle birlikte 5 milyon yurttaşımızın insanca yaşamak için hepimizin ilgisini ve alakasını beklediği bir önergedir. Gelin onların bu sorunlarına bir el uzatalım, sorunlarını birlikte çözelim ve vereceğimiz kanun teklifleriyle onları gerçekten toplumda kendi arzuladıkları bir standarda beraber kavuşturalım. Hep beraber yapalım bu işi. Bu iş, sadece CHP'nin işi olmasın, AK Parti'nin de olsun, MHP'nin de olsun, İYİ Parti'nin de olsun, HDP'nin de olsun; hepimizin olsun” dedi.

CHP'nin verdiği önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.



