CHP’nin belediye başkanı adayı AKP’ye geçti
CHP Bitlis Belediye Başkan Adayı Selim Soyugüzel, yaklaşık 300 akrabası ile birlikte AKP’ye geçti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bitlis Belediye Başkan Adayı Selim Soyugüzel, partiden istifa ederek AKP’ye katıldı.
AKP Bitlis İl Başkanlığının toplantı salonunda düzenlenen törenle akrabaları ile partiye katılan Soyugüzel, “Bugünden itibaren CHP Bitlis Belediye Başkan adaylığından istifa ediyorum. Bu memleket hepimizindir. Her zaman milletimizin yanında ve akrabamız olan Nesrullah Tanğlay başkanımızı desteklemek ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olacağız. Bitlis AK Parti teşkilatı ile beraber omuz omuza verip pazar günü yapılacak olan seçimi hep beraber kazanacağız. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olacağız. Güçlüyüz kararlıyız birlikte başaracağız. İstikrarlı bir şekilde çalışacağız. Yolumuz bahtımız açık olsun” diye konuştu.
AKP Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi tarafından CHP’den istifa eden Selim Soyugüzel’e AKP rozeti takıldı.
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