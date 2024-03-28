CHP’nin belediye başkanı adayı AKP’ye geçti

CHP Bitlis Belediye Başkan Adayı Selim Soyugüzel, yaklaşık 300 akrabası ile birlikte AKP’ye geçti.

İHA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 19:52
CHP’nin belediye başkanı adayı AKP’ye geçti
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bitlis Belediye Başkan Adayı Selim Soyugüzel, partiden istifa ederek AKP’ye katıldı. 

AKP Bitlis İl Başkanlığının toplantı salonunda düzenlenen törenle akrabaları ile partiye katılan Soyugüzel, “Bugünden itibaren CHP Bitlis Belediye Başkan adaylığından istifa ediyorum. Bu memleket hepimizindir. Her zaman milletimizin yanında ve akrabamız olan Nesrullah Tanğlay başkanımızı desteklemek ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olacağız. Bitlis AK Parti teşkilatı ile beraber omuz omuza verip pazar günü yapılacak olan seçimi hep beraber kazanacağız. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olacağız. Güçlüyüz kararlıyız birlikte başaracağız. İstikrarlı bir şekilde çalışacağız. Yolumuz bahtımız açık olsun” diye konuştu.

AKP Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi tarafından CHP’den istifa eden Selim Soyugüzel’e AKP rozeti takıldı.


CHP haberleri bitlis haberleri AKP haberleri

İlgili Haberler

AKP'li Rümeysa Kadak o anları paylaştı... Murat Kurum'un eşine: 'Onun eşine aşığım'

AKP'li Rümeysa Kadak o anları paylaştı... Murat Kurum'un eşine: 'Onun eşine aşığım'
AKP'li Tütüncü'ye 'emek hakkı' davası

AKP'li Tütüncü'ye 'emek hakkı' davası
HKP’nin Çankaya adayı Ayça Okur: ‘Ülke AKP’gillerden temizlenmeli’

HKP’nin Çankaya adayı Ayça Okur: ‘Ülke AKP’gillerden temizlenmeli’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

‘AK Gençlik Ocakları’nın yöneticisinden itiraf: ‘İçişleri Bakanlığı’nın izni olmadan taktık’

‘AK Gençlik Ocakları’nın yöneticisinden itiraf: ‘İçişleri Bakanlığı’nın izni olmadan taktık’
Bayram şekeri tezgahlara zamlı çıktı

Bayram şekeri tezgahlara zamlı çıktı
AKP'li Rümeysa Kadak o anları paylaştı... Murat Kurum'un eşine: 'Onun eşine aşığım'

AKP'li Rümeysa Kadak o anları paylaştı... Murat Kurum'un eşine: 'Onun eşine aşığım'
Diyarbakır’da kağıt mendil almayı reddeden kıza saldırı

Diyarbakır’da kağıt mendil almayı reddeden kıza saldırı
Murat Kurum sosyal medyanın diline düştü: Ayaklarına baret geçirip kafasına çizme taktı

Murat Kurum sosyal medyanın diline düştü: Ayaklarına baret geçirip kafasına çizme taktı
Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi… Olympiakos’tan Fenerbahçe açıklaması!

Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi… Olympiakos’tan Fenerbahçe açıklaması!
‘Bağış parası olarak verdim’

‘Bağış parası olarak verdim’
Dilan Polat ve Nez Demir arasındaki hakaret davası düştü; ikili duruşma boyunca ağladı

Dilan Polat ve Nez Demir arasındaki hakaret davası düştü; ikili duruşma boyunca ağladı