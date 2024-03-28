AKP'li Rümeysa Kadak o anları paylaştı... Murat Kurum'un eşine: 'Onun eşine aşığım'

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un Gastro Sanat'a gittiği ve orada çalışan bir şahsın 'Eşine aşığım' dediği anlar sosyal medyada dikkat çekti. RTÜK üyesi İlhan Taşcı o anları paylaşarak duruma tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 15:40
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AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum ile Gastro Sanat'ta bir araya geldi.

Burada şeflerle beraber yemek yapan Kadak, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video yayınladı.

Videoda bir şahıs, Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'a, "Eşine aşığım" dedi.

"ORTAK NOKTANIZ"

Bunun üzerine Kadak, "Hocam ortak noktanız o zaman" yanıtını verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı ise o anları sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

"İLERLEME DURDURULMASI CEZASI GEREKİR"

Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK’te müdür Şengül Kurum eşi Murat Kurum için seçim çalışmalarına katılabilir mi, kamu görevlisi sıfatı sürerken!? Oysa bir siyasi partinin (adayın) lehine veya aleyhine çalışma yapmak kademe ilerleme durdurulması cezası gerektirir. Yani ihraçtan bir önceki ceza!!!"


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