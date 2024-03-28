CHP’nin Çankaya’daki genç adayı Güner, seçim çalışmalarını anlattı: ‘İktidara güven yok’

CHP’nin Çankaya Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Can Güner, iktidarın yaşanan ekonomik bunalıma çözüm bulamaması nedeniyle seçmenin güvenini tamamen kaybettiğini, bunu sokakta, pazarda çok sık gözlemlediklerini dile getirdi.

Sertaç Eş
Yayınlanma: 28.03.2024 - 04:00
CHP’nin Çankaya’daki genç adayı Güner, seçim çalışmalarını anlattı: ‘İktidara güven yok’
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Özellikle emeklilerin ve gençlerin ciddi destek beklentileri olduğunu, sosyal belediyecilik anlayışıyla planladıkları projelerin bu anlamda tabanda karşılık bulduğunu kaydetti. Güner, yurttaşların tepkisi nedeniyle birçok AKP adayının kampanya yürütemediğini de söyledi. Güner, adaylığının açıklanmasının ardından, yaptığı çalışmaları ve sokağın sesini Cumhuriyet’e anlattı. 

Ziyaretleri ve Çankayalılarla temasları sırasında belediyecilik anlamında büyük sorunlarla karşılaşmadığını vurgulayan Güner, “Ekonomik anlamda çok ciddi bir tahribat var. Yakıcı şekilde hissedilen bir darboğaz söz konusu yurttaşlarımızda. Bunun da bir dip dalgaya dönüşeceğini, emekliler başta olmak üzere çok ciddi bir yansıma olacağını düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı. 

Gençlerin de barınma, beslenme, eğitim materyallerine ulaşım, kültür-sanat etkinliklerine katılım noktasında yine ekonomik güçlükler yaşadığını belirten Güner, “Genç aday olarak, genç arkadaşlarımızın, üniversite öğrencisi arkadaşlarımızın ciddi ilgi ve sempatisini gözlemliyorum” diye konuştu. 

Güner, sosyal ve dayanışmacı belediyecilik anlamında yurttaşın karşısına çıktıklarını belirterek, “Projelerimiz ciddi beğeni topladı. Somut olarak neler yapacağımızı anlatmamızın sahada bize çok ciddi katkısını gözlemliyorum” dedi. 

‘CİDDİ TEPKİ VAR’

İktidarın bu seçimleri kaybettiğinin sokakta anlaşılması nedeniyle bir hırçınlaşma ve gerginlik oluştuğunu belirten Güner, “Seçmenin tercihinin ne yönde olduğunun farkındalar. Hezimeti hissettikçe hırçınlıkları artıyor. Seçmen iktidar partisine güvenini tamamen yitirmiş durumda. Büyükşehir belediyemizin dokunduğu yurttaşlarımızın çok ciddi ilgisi ve beklentileri var. Ben kendi ilçemden ve geçmişten gelen mirastan da faydalanıyorum. AKP adayları, şu an Ankara’nın birçok ilçesinde kampanya yürütemez hale gelmiş durumdalar. Pazarlara gelemiyorlar. Ciddi tepki var, vatandaşın içine karışamıyorlar” diye konuştu.


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