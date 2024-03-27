CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: 'Alınan önlemler işe yaradı'

Yayınlanma: 27.03.2024 - 17:43

Güncelleme: 27.03.2024 - 17:43

Yerel seçimlerle ilgili Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Zeydan Karalar, Adana için hayata geçirilen projeleri anlattı. Seyhan’da hayata geçirilen projelerin kendisini büyükşehir başkanlığına taşıdığını ifade eden Karalar, “Büyükşehire geldiğimizde olağanüstü bir borç yükü vardı. Pandemi ve depremle karşı karşıya kaldık. Adana’da olmayan onlarca işi biz yaptık. Kreş, altgeçit, bir dönemde 5 bulvar, yüzlerce köyün su ihtiyacının giderilmesi, kütüphaneler, yolların 221 adetinin yenilenmesi gibi. Öğrenciler için üniversiteye ve liseye hazırlık kurslarını açtık. Pandemide ve depremde belediye o kadar özveriyle çalıştı ki arkadaşlarımız 3 ay uyumadı” dedi.

‘KÜÇÜK ÇİFTÇİYİ DESTEKLEDİK’

Uyuşturucu kullanımının arttığını belirten Karalar, Adana’da bir uyuşturucuyla mücadele merkezi kurulacağını belirtti. Ekonomik krizin en çok çiftçiyi vurduğunu ifade eden Karalar, çiftçilere yönelik hayata geçirilen projeleri şu sözlerle anlattı:

“Küçük çiftçilere yönelik ciddi destekler verdik. Köyde geçimini sağlayabilen çiftçi kente göçmeyecek. Bu kişilerin kente göçüp uyum sağlaması da zor. Belediye için de yük çünkü göçen herkes için altyapıyı konut arzını sağlaması gerek. Çiftçiyi memleketinde tutmak için fide, yem ve ilaç dağıtımları yaptık.”

Artık belediyeciliğin yol yapmanın ötesine geçtiğini, ekonomik olarak zorlanan yurttaşların belediyeye başvurmak zorunda kaldığını belirten Karalar, “Ben Seyhan belediye başkanıyken ilk kez ‘halk kart’ verdik. Açlık sınırının altında olan emeklilere yardım hazırlığımız var. Öğrencilere başta 5-10 bin kişi ile başlamak üzere bir seferlik eğitim yardımı yapacağız. Günde 10 bin yemek üreten bir aşevimiz var. Ev kadınlarının çalışabilmesini sağlamak için kreşler açıyoruz. Eskiden çalışan kadınlar çocuklarını kreşe bıraktığında maaşının yarısını kreşe ödüyordu. Söz verdiğimiz 11 kreşin 7 adedi bitti, ikisi devam ediyor. 20 adede çıkarmayı hedefliyoruz. Kadınların meslek edinmeleri için merkezler açtık. Orada aldığı eğitimle iş bulan ya da ürettiklerini internetten satan kadınlar var” diye konuştu.

Karalar, “Belediyeyi gelirinin 4 katı borçla aldık, şu an borcun 4 katı gelirimiz var” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediyenin elbette borcu olur ama gelirin çok üzerinde borç sistemi tıkıyor. Aldığımız önlemler işe yaradı. Belediyede kiralık olarak bulunan iş makinelerini belediyenin malı yaparak yılda 720 milyon lira tasarruf ettik. Enerji yatırımları ile 200 milyon lira daha az elektrik parası ödemeye başladık. Üretimde kullanılan malzemelerden 500 milyon lira, araç tasarrufundan 250 milyon lira tasarruf ettik. Yöneticilik budur, tonla korumayla gezmek değildir.”

31 Mart seçimlerinin önemli olduğuna vurgu yapan Karalar, “Herhangi bir lidere taparcasına bağlı olmak yanlış. İyi hizmet alırsak oy vermeliyiz almıyorsak vermemeliyiz. Parti aidiyetinin düştüğünü hissediyorum. Hayal kırıklığına uğrayan çok sayıda insan var. Yurttaşlar zaman zaman kendi desteklediği partiye de sarı kart göstermeli. Bu davranış demokrasi için faydalı ve bunun olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

