CHP'nin Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Adayı Cem Kotan: 'Projelerimizi biz belirlemedik'

Yayınlanma: 27.03.2024 - 17:15

Güncelleme: 27.03.2024 - 17:16

Türkiye’nin genç belediye başkan adaylarından biri olan CHP Antalya Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, belediyecilik anlayışını, projelerini, seçim kampanya sürecini Cumhuriyet’e anlattı.

Kotan, ilçelerinde bulunan Akdeniz Üniversitesi’nin öğrencilerin yoksulluk ve barınma sorunu nedeniyle en fazla kayıt dondurulan ve silinen üniversite olduğunu öne sürerek, yapacakları yurt ve öğrenci lokantaları ile sorunun çözümüne katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

PROJELERİMİZİ BİZ DEĞİL KONYAALTI HALKI BELİRLEDİ

"Konyaaltı’nı Konyaaltı halkı ile yöneteceğiz" sloganı ile sahaya indiklerine işaret eden, projelerini hazırlama süreçlerini şöyle anlattı. “Konyaaltı için projelerimizi biz belirlemedik. Sahaya inerek, halkın taleplerini topladık ve o talepleri yazarak projelendirdik” dedi.

Yerel yönetimde katılımcı demokrasiyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Kotan, “Muhtarlar Meclisi” ile üç ayda bir muhtarlarla buluşacağını, belediye başkanı ile muhtar arasındaki bürokrasiyi kaldıracağını açıkladı.

Kotan, düzenli gerçekleştirecekleri mahalle toplantıları ile de halkın taleplerine göre hizmette öncelik sıralaması yapmak istediklerini anlattı.

"ÖĞRENCİLER KAYITLARINI SİLMESİN DİYE ÇALIŞACAĞIZ"

Akdeniz Üniversitesi’nin öğrenci kaydının en fazla dondurulduğu ya da silindiği üniversite olduğunu öne süren Kotan, “İlçemizdeki Akdeniz Üniversitesi’ni kazanan gençler, yurtların yetersiz olması ve Antalya’da kiraların çok yüksek olması nedeniyle barınamıyor. Artan fiyatlar ve yoksulluk nedeniyle beslenemiyor. Biz yurt yaparak ve öğrenciler için lokanta açarak bu sorunun çözümüne katkı sunmak istiyoruz” dedi.

"BELEDİYE KREŞLERİNDE AYDINLIK EĞİTİM ALMASINI HEDEFLİYORUZ"

Konyaaltı’nda kreş sayısını iki katına çıkartarak, her mahallede kreş kurmayı hedeflediklerini açıklayan Kotan “Çocukların cemaatler yerine, kreşlere giderek aydınlık bir eğitim almasını istiyoruz. Kreş fiyatları şu anda asgari ücretin iki katı. Kadın çalışamıyor, çocuk eğitim alamıyor. Konyaaltı kadınının özgür olması gerekiyor” dedi.