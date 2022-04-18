CHP'nin 'çay kanunu' afişleri toplatılmıştı: Meclis gündemine taşındı

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP’nin Çay Kanunu Teklifi’ne ilişkin afişlerinin toplatılmasını Meclis gündemine taşıdı. Bayraktutan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “İçeriği doğru olan bu afişler hangi gerekçe ile kaldırtılmıştır? Halkı bilgilendiren bu afişler kimleri rahatsız etmiştir” diye sordu.

ANKA
18 Nisan 2022 Pazartesi, 15:40
CHP'nin 'çay kanunu' afişleri toplatılmıştı: Meclis gündemine taşındı
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CHP Rize İl Başkanlığı’nın, CHP tarafından verilen Çay Kanunu Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesine ilişkin afişleri dün toplatılmıştı.

Uğur Bayraktutan, toplatılan afişlerle ilgili Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle bugün TBMM’ye soru önergesi verdi.

Bayraktutan, önergesinde, “Çay üreticilerinin sesine kulak tıkamadınız mı? Sorunlarını görmezden gelmediniz mi? Kanun teklifini reddederken rahatsız olmadınız da afişlerden mi rahatsız oldunuz” dedi.

Uğur Bayraktutan, Bakan Soylu’ya, şu soruları yöneltti:

  • Çay Kanunu Teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedilmemiş midir?
  • ‘Açıklanan yaş çay alım fiyatının altında alım yapılmasını yasaklayan Çay Kanunu Teklifi’miz iktidar ve ortakları tarafından reddedilmiştir’ sözleri doğru değil midir?
  • İçeriği doğru olan bu afişler hangi gerekçe ile kaldırtılmıştır?
  • Halkı bilgilendiren bu afişler kimleri rahatsız etmiştir?
  • Afişlerin toplatılması talimatı kim tarafından verilmiştir?

CHP Rize çay

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